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Trump’tan Dayton ve El Paso’a ziyaret

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 00:13 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede şok etkisine neden olan saldırıların gerçekleştiği Dayton ve El Paso kentlerine ziyaret gerçekleştirdi.ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta iki büyük saldırının gerçekleştiği Dayton ve El Paso kentlerini ziyaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede şok etkisine neden olan saldırıların gerçekleştiği Dayton ve El Paso kentlerine ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta iki büyük saldırının gerçekleştiği Dayton ve El Paso kentlerini ziyaret etti. Önce Ohio eyaletinde bulunan Dayton’u ziyaret eden Trump, Ohio Valisi Mike DeWine ve Ohio Firstladysi FranDeWine ile Dayton Belediye Başkanı NanWhaley tarafından karşılanırken vatandaşlardan ziyarete farklı tepkiler geldi. Destekçileri Başkan için bir araya gelirken, silahlanma ve Trump karşıtları protesto gösterisi de düzenledi. Sosyal medya hesabı üzerinden ziyaretini değerlendiren Trump, “Sıcak ve inanılmaz” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump ve Firstlady Melanie Trump daha sonra ise Dayton’da saldırıda yaralananların tedavi edildiği Miami Vally Hastanesini ziyaret ederek yararlıların durumu hakkında bilgi aldı.

Trump Dayton ziyaretinden sonra ise bir diğer saldırının gerçekleştiği Teksas eyaletindeki El Paso kentine geçti. Kente uçağı henüz inen Trump’ın burada da yetkililer ile görüşüp kurbanların aileleri ile bir araya gelmesi bekleniyor. Beyaz Saray Basın Sekreterliği yaptığı açıklamada bu ziyaret sırasında hastanede ve diğer yerlerde fotoğraf çekilmeyeceğini belirtilmişti.

Pazar günü Ohio eyaletinin Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti. Cumartesi günü ise Teksas eyaletinin El Paso kentinde bir alışveriş merkezinde yapılan silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetmişti.

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