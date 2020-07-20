Trump'tan Demokrat Kentlere Federal Polis Gönderme Planı

ABD Başkanı Donald Trump, Floyd protestoları çeşitli bölgelerde devam ederken, federal güvenlik güçlerinin daha önce görevlendirilmediği diğer kentlere de göndermeyi planladıklarını açıkladı. Trump’ın yerel yönetimlerin itirazına rağmen protestoculara karşı federal polisleri görevlendirme ısrarı, ülkede tartışma konusu oldu.

Trump, Oregon eyaletinin Portland kentinde bazı protestoculara federal güvenlik güçlerince yapılan müdahalede şiddet olaylarının ve gözaltıların yaşanmasıyla daha da büyüyen tartışmalara atfen, “Güvenlik güçlerini gönderiyoruz. Kentlerde bunun yaşanmasına izin veremeyiz” dedi.

Reuters haber ajansına göre Pazartesi günü Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Başkan Trump, federal güvenlik güçlerini görevlendirmeyi planladığı kentlere örnek olarak New York, Chicago, Philadelphia, Detroit, Baltimore ve Oakland’ı sıralarken, bu kentlerdeki belediye başkanlarının “liberal Demokratlar” olduğunun altını çizdi.

Kamuflaj üniformalı federal polislerin protestoculara sert müdahalesi ve gözaltı anlarını gösteren görüntülerin geçen hafta ortaya çıkmasıyla beraber Trump yönetimine Demokratlar’dan eleştiriler de artarken, Oregon eyaleti yetkilileri ve Kongre’deki Oregon temsilcileri, federal güçlerin kentten çıkarılmasını talep etti.