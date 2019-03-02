Trump’tan Demokrat Kongre Üyelerine ‘Hasta’ Suçlaması

Trump, bu konuşmasının yanı sıra, göçmenlik karşıtı ifadeleri, mahkemelere muhafazakar yargıçları ataması ve federal hükümetin etki alanını sınırladığı yönündeki söylemleriyle salonda alkış topladı.

Soruşturmanın sonuç vermeyeceği beklentisinden yola çıkan Trump, kendisine zarar vermek için hakkında türlü türlü incelemeler yürütüldüğüne dikkati çekerek, “bu insanlar hasta” yorumunda bulundu.

Trump konuşmasında başta Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun Demokrat Partili Başkanı Adam Schiff olmak üzere “senatörler ve bazı Kongre üyelerini” eleştirdi, mali bağlantılarının incelendiği soruşturmayı “sonuçsuz kalacağa benzeyen uydurma bir şey” diye niteledi.

Kuzey Kore lideriyle yaptığı başarısız zirve ve eski avukatı Michael Cohen’in Kongre’de verdiği ifadeler yüzünden gergin bir hafta geçiren Başkan Donald Trump, haftayı siyasi müttefiklerince düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmayla noktaladı.

Trump ayrıca Çin’le başlattığı ticaret savaşına değindi, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arınması durumunda parlak bir ekonomik geleceğe sahip olacağını savundu. Ancak Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la hafta içinde düzenlediği ve başarısızlıkla sonuçlanan zirve toplantısının ayrıntılarına girmedi. Başkan, “her şeyin yolunda gitmesi” durumunda diğer ülkeleri Kuzey Kore’ye yardım yapmaya ikna edebileceğini söyledi.

Trump Amerikan Muhafazakarlar Birliği’nin organizatörlüğünü yaptığı yıllık CPAC toplantısında üçüncü kez konuşma yapıyor. Bu yılki toplantılarda sosyalizm karşıtı görüşlere ağırlık verildi.

Cuma başlayan CPAC toplantısında konuşan Başkan Yardımcısı Mike Pence, Demokrat Partililer’in 2020 seçimlerini kazanmak için dümenlerini ani bir şekilde “sola kırdıklarını” söyledi ve seçmenleri “özgürlük ve sosyalizm” arasında seçim yapmaya zorladıklarını savundu.

​Demokrat Parti içinde 2020 seçimlerine aday birçok kişi bulunuyor. Bunlar arasında solcu senatörler Bernie Sanders, Elizabeth Warren ve Cory Booker’ın adı öne çıkıyor. Bununla birlikte yakında seçimlere adaylığını koyması beklenen eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, ılımlı bir Demokrat olarak biliniyor.