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Trump'tan "Demokratlar, Ukrayna'dan beni soruşturmalarını istedi" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 19:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(Ukrayna lideriyle yaptığı telefon görüşmesinde Demokrat Joe Biden'ı soruşturması için baskı yaptığı iddiaları) Bu görüşmede baskı yoktu. Demokratlar, zamanında kendileri Ukrayna'ya baskı uygulayarak, benim hakkımda benzer şeyler istedi" - "(Venezuela'da Nicolas Maduro yönetimi) Onların istediği şey, güç ve para. Sosyalizm Venezuela'yı mahvetti"

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Demokrat Joe Biden'ı soruşturması için baskı yaptığı iddialarını reddederek, "Bu görüşmede baskı yoktu. Demokratlar, zamanında kendileri Ukrayna'ya baskı uygulayarak, benim hakkımda benzer şeyler istedi." dedi.

Trump, BM 74. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında bulunduğu New York'ta, "Batı Yarımküre ülkeleri ile Venezuela" konusunda düzenlenen toplantıya katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 25 Temmuz'daki telefon görüşmesinde, Biden'ın soruşturulmasını istediği ve kendisi hakkında azil soruşturması açılmasına neden olan telefon görüşmesi hakkında açıklamalarda bulunan Trump, "Bu görüşmede baskı yoktu. Demokratlar, zamanında kendileri Ukrayna'ya baskı uygulayarak, benim hakkımda benzer şeyler istedi." ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu telefon görüşmesine ilişkin dökümleri yayımladıklarını, bu görüşmeden Demokratların işine yarayacak herhangi bir malzeme çıkmadığını vurgulayarak, "Bu (azil soruşturması) Amerikan tarihindeki en büyük cadı avından başka bir şey değil." dedi.

- Maduro'ya yüklendi

ABD Başkanı Trump, Venezuela'da Nicolas Maduro yönetimi hakkında ise "Onların istediği şey, güç ve para. Sosyalizm Venezuela'yı mahvetti." ifadelerini kullandı.

Venezuela'daki ilaç ve gıda krizinin, insanların canına mal olduğuna işaret eden Trump, "Her bir gün Venezuela halkıyla birlikte duracağız. Onlar, özgürlüğe kavuşacak." dedi.

- Ukrayna konuşması, ABD'yi Trump'a yönelik azil soruşturmasına götürdü

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, cuma günü, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.

Trump, söz konusu iddialar üzerine, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunarak, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınında dün, Trump'ın Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini şart koştuğu da öne sürülmüştü.

Trump ise bugün, söz konusu telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün, söz konusu görüşmede, Trump'ın ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiğini belirterek, Trump hakkında resmi azil soruşturması sürecine başladıklarını duyurmuştu.

Beyaz Saray ise bugün söz konusu görüşmenin dökümünü yayımlamıştı.

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