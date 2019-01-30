Trump’tan Demokratlara duvar çağrısı

Meksika sınırına örmek istediği duvar için Kongre’deki Demokratlarla anlaşmaya varamayan ABD Başkanı Donald Trump, “Demokratlar kapatma problemini duvarı da içeren güvenlik yasasını kabul ederek çözebilirler” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden, Demokrat Parti üyelerinin Meksika sınırı için hazırlanan bütçeyi kabul etmemeleri üzerine kapatılan hükümet hakkında açıklamada bulundu. Bu problemin demokratlar tarafından çok kolay bir şekilde çözülebileceğini belirten Trump, “Demokratlar kapatılma problemini çok kısa bir zaman diliminde çözebilir. Bunun için yapmaları gereken tek şey içerisinde ‘duvarın’ da bulunduğu sınır güvenliği yasasını onaylamak. Ki zaten bu uyuşturucu satıcıları, insan tacirleri suçlular dışında herkesin çok istediği bir şey. Yapılması çok kolay olur” ifadelerini kullandı.
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