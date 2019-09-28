Trump’tan Demokratlara: ‘Hiçbir İş Yapmayan Vahşiler’

Amerika Başkanı Demokrat Partililere yönelik sert ifadelerini Cumartesi günü de sosyal medya aracılığıyla sürdürdü. Demokratları “hiçbir iş yapmayan vahşiler” olarak niteleyen Trump, azil sürecinin başlatılmasını da bir kez daha “başkanlık tacizi” olarak tanımladı.

Trump, Twitter üzerinden hakkındaki azil soruşturmasıyla ilgili sürecin başladığından beri, kısa sürede 2020 başkanlık kampanyası için 15 milyon dolarlık yardım toplandığını açıkladı.

Beyaz Saray sözcüsü Kellyanne Conway ise Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi, etrafındaki erkeklerin etkisinde kalarak fikrini değiştirdiğini ve böylece bir kadının yapabileceği en kötü şeyi yaptığını söyledi. Conway, Pelosi’yi azil sürecini başlatma adımını, henüz Trump’la Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın telefon kayıtlarının dökümü henüz kamuoyuna açıklamadan atmakla da da suçladı.

Öte yandan Amerikan CNN yayın kuruluşu Beyaz Saray’ın Trump’ın Rusya lideri Putin ve Suudi Arabistan Kralı Muhammed Bin Selman gibi liderlerle görüşmelerinin deşifrelerine erişimin sınırlandırıldığını iddia etti.