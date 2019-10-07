WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Nancy Pelosi ve İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in "vatana ihanet" ettiğini savunarak, bu kişilerin ve ikiliye yardım eden herkesin görevinden azledilmesi çağrısı yaptı.

Trump, hakkında azil soruşturması açan Temsilciler Meclisi'nin önemli isimleri Pelosi ve Schiff'e yönelik eleştirilerini Twitter'da sürdürdü.

Pelosi'yi "asabi", Schiff'i ise "fırıldak" olarak niteleyen Trump, Pelosi'nin Schiff'in Kongre'ye ve Amerikan halkına söylediği "yalanları" bildiğini belirterek, "Tüm bunlar asabi Nancy'yi en az Schiff kadar büyük suçlar ve kabahatlerden hatta vatana ihanetten suçlu kılıyor. Sanıyorum ki bunu anlamı, onlarla birlikte iş tutan herkes de dahil olmak üzere Pelosi ve Schiff'in azledilmesi gerektiği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

Trump ile Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.