Trump'tan Demokratların muhtemel Başkan adayı hakkında açıklama

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de ABD'de yapılacak Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olması beklenen Senatör Elizabeth Warren hakkında, “Ülkemizi Venezuela’ya çevirir.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, gelecek Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olarak kendisine karşı yarışması beklenen Massachusetts Senatörü Warren hakkında gazetecilere açıklama yaptı.

Demokrat partinin saygın isimlerinden biri olarak kabul edilen Warren'in kendisiyle yarışmasını umduğunu belirten Trump, “Umarım Başkanlık için yarışır, çünkü çok kolay bir rakip olacaktır. Umarım yarışır. Zor olacağını hiç düşünmüyorum." dedi.

Trump, Warren'in ülkeyi mahvedeceğini ileri sürerek, "Ülkemizi mahveder. Ülkemizi Venezuela’ya çevirir.” ifadelerini kullandı.

Senatör Elizabeth Warren, ABD'de 2020'de yapılacak Başkanlık seçimleri için Demokratların muhtemel adayları arasında yer alıyor.

