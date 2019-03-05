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Trump’tan Demokratlar’ın Yeni Soruşturmasına Sert Tepki

05.03.2019 20:00 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun hakkında başlattığı kapsamlı soruşturmaya sert tepki gösterdi. Trump Twitter’dan paylaştığı mesajda, soruşturmayı açan komisyonun Demokrat üyeleri için “çıldırmışlar” ifadesini kullandı

Trump’tan Demokratlar’ın Yeni Soruşturmasına Sert Tepki

Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun hakkında başlattığı kapsamlı soruşturmaya sert tepki gösterdi. Trump Twitter’dan paylaştığı mesajda, soruşturmayı açan komisyonun Demokrat üyeleri için “çıldırmışlar” ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Trump’ın ilişki yaşadığı iddia edilen iki kadına seçim kampanyası sırasında para ödenmesi, Trump’ın adaleti engelleyip engellemediği, makam ve iktidarını kendi kazancı için suistimal edip etmediği konularını içeren geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmış ve soruşturma kapsamında da Trump’a yakın 81 kişiden bilgi ve belge talebinde bulunmuştu.

Dün bir gazetecinin “Soruşturmada işbirliği yapacak mısınız?” sorusuna “Ben her zaman herkesle işbirliği yaparım. İşin güzel olan tarafı gizli bir anlaşmanın olmaması. Tamamen uydurma” yanıtını veren Başkan Donald Trump, Twitter’da paylaştığı mesajla soruşturmaya tepki gösterdi.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun Başkanı Jerrold Nadler’i ve komisyonun diğer Demokrat üyelerini hedef alan Trump, “Rusya’yla olan tek gizli anlaşmanın hileci Hillary Clinton tarafından yapıldığını anladıkları için Demokratlar, Nadler, Schiff ve komisyonların Demokrat başkanları çıldırmışlar. Masum insanlara gönderdikleri 81 mektupta onları taciz ediyorlar. Ülkemiz için HİÇBİR ŞEY yapmayacaklar” mesajını paylaştı.

Trump soruşturmanın açılmasının ardından Twitter’dan paylaştığı mesajlarda da “Bütün bu soruşturmalar suç arama amacıyla açılan soruşturmalar. Demokratlar’ın ellerinde Başkan Trump’ı azlettirecek delilleri yok. Saçma!” ifadelerini kullanmıştı.

“ABD vatandaşlarına gözdağı verilmesi kabul edilemez”

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders da Demokratlar’ın açtığı kapsamlı soruşturmayı “yalan yanlış iddialara yönelik utanç verici bir soruşturma” olarak niteledi. Sanders, “Başkan Nadler ve Demokrat arkadaşları zarf atma işine girişmişler çünkü iki yıldır devam eden “Rusya’yla gizli anlaşma söyleminin paramparça olmasından korkuyorlar” sözleriyle tepki gösterdi. Beyaz Saray sözcüsü “Amerikan vatandaşlarına gözdağı verilmesi ve bu şekilde istismar edilmesi kabul edilemez” dedi.

Helsinki’deki Trump-Putin görüşmesi de soruşturma kapsamında

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler’in açıkladığı soruşturma kapsamında Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı’ndan da Başkan Donald Trump ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasındaki özel görüşmelere ilişkin bilgi talep edildi. Komisyon Trump ve Putin arasında geçen yaz Helsinki’de yapılan başbaşa görüşmede odada bulunan tercümanla da görüşme talebinde bulundu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu, Dışişleri Komisyonu ve Gözetim ve Reform Komisyonları Trump ve Putin arasında yüz yüze görüşmeler ve telefon görüşmelerinin içeriğini ve bu görüşmelerin Amerika’nın dış politikası üzerinde bir etkisinin olup olmadığına ilişkin bilgi talep ediyor. Komisyonlar aynı zamanda Trump’ın bazı görüşmeleri gizlemeye çalışıp çalışmadığına ilşkin de bilgi talep ediyor.

Komisyon “Bu görüşmeleri dinleyen dilbilimciler, çevirmenler ya da tercümanlarla” görüşmek istiyor. Trump ve Putin geçen Temmuz ayında Helsinki’de başbaşa görüşmüş, 2 saati aşan görüşmede sadece tercümanlar yer almıştı.

William Barr Rusya soruşturmasından çekilmeyecek

Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin iddiaları soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller’ın da gelecek günlerde soruşturmaya ilişkin raporunu Adalet Bakanlığı’na göndermesi bekleniyor.

Adalet Bakanlığı görevine gelen William Barr’ın Trump tarafından görevden alınan eski Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın yaptığı gibi Rusya soruşturmasından çekilip çekilmeyeceği soru işaretiydi. Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada William Barr’ın Rusya soruşturmasından çekilmeyeceği belirtildi.

Geçen ay Senato tarafından onaylanan William Barr geçen yılın Haziran ayında kaleme aldığı 19 sayfalık bir yazıda Başkan Trump’ın eski FBI Başkanı James Comey’yi görevden almasının adaleti engelleme suçu teşkil etmediğini savunmuştu.

William Barr, daha önce adaylığıyla ilgili Senato’da düzenlenen oturumda Rusya soruşturmasına siyasi müdahale olmayacağı yönünde senatörlere güvence vermişti.

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