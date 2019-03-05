Trump’tan Demokratlar’ın Yeni Soruşturmasına Sert Tepki

Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun hakkında başlattığı kapsamlı soruşturmaya sert tepki gösterdi. Trump Twitter’dan paylaştığı mesajda, soruşturmayı açan komisyonun Demokrat üyeleri için “çıldırmışlar” ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Trump’ın ilişki yaşadığı iddia edilen iki kadına seçim kampanyası sırasında para ödenmesi, Trump’ın adaleti engelleyip engellemediği, makam ve iktidarını kendi kazancı için suistimal edip etmediği konularını içeren geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmış ve soruşturma kapsamında da Trump’a yakın 81 kişiden bilgi ve belge talebinde bulunmuştu.

Dün bir gazetecinin “Soruşturmada işbirliği yapacak mısınız?” sorusuna “Ben her zaman herkesle işbirliği yaparım. İşin güzel olan tarafı gizli bir anlaşmanın olmaması. Tamamen uydurma” yanıtını veren Başkan Donald Trump, Twitter’da paylaştığı mesajla soruşturmaya tepki gösterdi.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun Başkanı Jerrold Nadler’i ve komisyonun diğer Demokrat üyelerini hedef alan Trump, “Rusya’yla olan tek gizli anlaşmanın hileci Hillary Clinton tarafından yapıldığını anladıkları için Demokratlar, Nadler, Schiff ve komisyonların Demokrat başkanları çıldırmışlar. Masum insanlara gönderdikleri 81 mektupta onları taciz ediyorlar. Ülkemiz için HİÇBİR ŞEY yapmayacaklar” mesajını paylaştı.