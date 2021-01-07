Trump’tan Destekçilerine “Eve Dönün” Çağrısı

Seçimlerde yenilgiyi kabul etmeyen ve Başkan Donald Trump’a desteklerini ortaya koymak için başkent Washington’a akın eden göstericilerin, Kongre binasına girmesi sonrasında Başkan Trump Twitter hesabında barışçı gösterilere geri dönülmesi çağrısında bulunmuştu.

Başkan Donald Trump, daha sonra Twitter’tan videolu mesajla da destekçilerine seslenerek, “eve dönün” çağrısında bulundu.

Trump mesajında, 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerine hile karıştığı iddialarını da yineledi.

Trump mesajında destekçilerine hitaben şunları söyledi:

“Üzüldüğünüzü biliyoruz. Bizden çalınan bir seçim süreci yaşadık. Büyük farkla kazanılan bir seçimdi. Bunu herkes biliyor, özellikle de diğer taraf. Ama şimdi eve gitmelisiniz. Barış, kanun ve nizam olmalı. Harika insanlarımıza, kanun ve nizama saygı göstermemiz gerekiyor. Kimsenin zarar görmesini istemiyoruz. Çok zor bir zamandan geçiyoruz. Böyle bir şeyin olduğu, hepimizden, benden, sizden, ülkemizin elinden bunu alabildikleri bir durum daha önce hiç görülmemişti. Bu hileli bir seçimdi. Ama bu insanların işine gelecek şeyler yapmamalıyız. Barış olmalı. O nedenle eve gidin. Sizi seviyoruz. Çok özelsiniz. Neler olduğuna, çok kötü ve çok şeytani olan diğerlerinin nasıl muamele gördüğüne tanık oluyorsunuz. Neler hissettiğinizi biliyorum ama eve gidin, barış içinde eve gidin."

