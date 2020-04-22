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Trump'tan donanmaya İran gemilerini vurun emri

DÜNYA HABERLERİ  | 22.04.2020 17:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Amerikan Donanmasına emir verdi.

Trump'tan donanmaya İran gemilerini vurun emri

Donanma, ABD gemilerini taciz ederlerse İran'a ait gemileri imha edebilecek.Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan gemilerini taciz etmeleri durumunda İran'a ait gemilerin imha edilmesi için emir verdiğini açıkladı.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Trump, "Amerikan Donanması'na denizde gemilerimizi taciz etmeleri durumunda İran'a ait tüm silahlı botlara ateş edip imha etme emrini verdim" yazdı.

Trump'ın emri, İran Devrim Muhafızlarına ait 11 sürat teknesinin Körfez'deki ABD Donanması ve Sahil Güvenlik gemilerinin etrafını sarmasından bir hafta sonra geldi. Uluslararası sularda yaşanan olay, Amerikan gemilerinin bölgede yürüttüğü devriye faaliyeti kapsamındaki tatbikat sırasında gerçekleşti.

Olay sırasında ateş açılmazken, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon olayda İranlıların çarpışma riski taşıyan "tehlikeli ve provokatif davranışları" olduğunu söyledi. İran'a ait botların 9 metre kadar yaklaştığı belirtiliyor.

İran Devrim Muhafızları ise ABD Donnmasını "profesyonel davranmayıp ve provokatif davranış sergileyerek" kendi tatbikatlarına müdahale etmekle suçladı. ABD'nin nükleer programı nedeniyle yaptırım uyguladığı Tahran, Çarşamba günü başarılı bir şekilde askeri uydu gönderdiğini açıklamıştı.

AFP/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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