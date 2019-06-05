LONDRA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz Kraliyet ailesinin Amerikalı üyesi Meghan Markle için "edepsiz" demediğini, ancak Sussex Düşesi'nin "kendisine karşı edepsizlik yaptığını söylediğini" belirtti.

Trump, İngiltere ziyareti öncesi The Sun gazetesine verdiği demeçte dile getirdiği Markle hakkındaki sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

ITV kanalına konuşan Trump, "Benim hakkımda söylediklerini ilettiler. Ben de 'Edepsiz olduğunu bilmiyordum' dedim. Edepsiz olduğundan bahsetmiyordum. Bana edepsizlik yaptığını söyledim." dedi.

"Edepsiz" ifadesine ilişkin tonu düşüren Trump, "Biliyor musun? Harika bir iş çıkarıyor. Umarım hayatından tat alıyordur. Bence çok hoş biri." ifadesini kullandı.

Trump, konunun Markle'ın eşi Prens Harry ile görüşmesinde gündeme gelmediğini belirterek, "Kraliyet ailesi gerçekten çok hoş." diye konuştu.

- "Tamamen tersi"

Prens Harry'nin pazartesi günü Buckingham Sarayı'nda kendisinden uzak durduğuna ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine de Trump, "Hayır, hayır, hayır, tamamen tersi. Aslında Ivanka (Trump'ın kızı) ve ailemle çok zaman geçirdi. Daha nazik olamazdı. Bence harika biri." değerlendirmesini yaptı.