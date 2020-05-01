Trump’tan Elektrik Sistemini Siber Tehdide Karşı Koruma Adımı

ABD Başkanı Donald Trump elektrik enerjisi sistemini olası siber saldırılardan korumak amacıyla kararname imzaladı. Bu kapsamda, ABD’nin ulusal güvenliğine yönelik tehdit olarak değerlendirilen elektrik sistemi ekipmanı alımı yasaklandı. Bu adımla Çin ve Rusya’dan elektrik sistemi ekipmanı alımının önüne geçilebileceği belirtiliyor. Başkan Trump imzaladığı kararnamenin içeriğine ilişkin Kongre’yi mektupla bilgilendirdi. Trump mektupta, “Yabancı hasımlar ABD’deki elektrik enerjisi sisteminde açık oluşturuyor ve bu açıkları kullanıyor. Ana elektrik enerjisi sistemi ulusal savunmamızı, acil durumlarda hayati önem taşıyan hizmetleri, kritik altyapımızı, ekonomimizi ve yaşam tarzımızı destekliyor. Ana enerji sistemi ABD’ye ve halkına karşı siber faaliyetler dahil kötü niyetli eylemlerde bulunmak isteyenlerin bir hedefi” diye yazdı. Trump, “Elektrik sistemi ekipmanında ve genel olarak ABD ekonomisinde açık bir yatırım ortamının muhafaza edilmesi ABD’nin büyümesi ve refahı için önemli olsa da, bu açık ortam ulusumuzu kritik bir ulusal güvenlik tehdidine karşı koruma gereksinimi ile dengelenmeli” ifadelerini kullandı.

Karar “ulusal güvenliğe yönelik risk taşıyan alımları” kapsıyor Trump’ın imzaladığı kararname kapsamında, Enerji, İç Güvenlik ve Savunma Bakanları'nın, herhangi bir elektrik sistemi ekipmanı alımında yabancı bir düşmanın nüfuzuna tabi olunacağına kanaat getirmesi halinde, söz konusu ekipmanın alımı, ithal edilmesi ya da transferi engelleniyor. - Yabancı bir hasım tarafından kontrol edilen kişilerce tasarlanan, geliştirilen, üretilen ya da tedarik edilen elektrik sistemi ekipmanı alımını kapsayan, - ABD’deki ana elektrik sisteminin bütünlüğü, üretimi, dağıtımı, kurulumu, işletilmesi ya da bakım/onarımına yönelik sabotaj riski taşıyan, - ABD’nin kritik altyapısı ya da ekonomisinin güvenliği ya da dirayetine yönelik felaket boyutunda etkileme riski taşıyan, - ABD’nin ulusal güvenliğine ya da halkın güvenliğine yönelik kabul edilemez bir risk içeren işlemler yasaklanıyor. ABD Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ana elektrik sisteminin dış tehditlerden gelebilecek saldırılara ve suistimale karşı korunması zorunludur. İmzalanan karar, yabancı düşmanların bizim için kritik olan elektrik altyapımızı hedef alma kapasitesini önemli ölçüde azaltacak” denildi.