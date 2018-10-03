Trump'tan Endonezya Cumhurbaşkanı Vidodo'ya taziye

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Endonezya'da yaşanan deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Joko Vidodo'ya başsağlığı dileğinde bulundu.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Endonezya Cumhurbaşkanı Vidodo ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Açıklamada, Trump'ın Vidodo'ya, Endonezya'da 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için de acil şifalar dilediği belirtildi.
Beyaz Saray açıklamasında ayrıca, "Başkan Trump, Endonezya Hükümeti ile yakın çalışma vaadinde ve acil yardım sağlama önerisinde bulundu." ifadelerine yer verildi.
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının bin 347'ye yükseldiği bildirilmişti.
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