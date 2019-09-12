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Trump'tan Endonezya halkına taziye

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 20:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, eski Endonezya Devlet Başkanı Baharuddin Yusuf Habibi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Endonezya halkına başsağlığı diledi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, eski Endonezya Devlet Başkanı Baharuddin Yusuf Habibi'nin hayatını kaybetmesinden dolayı Endonezya halkına başsağlığı diledi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump'ın taziye açıklamasını yazılı olarak duyurdu.

Açıklamada, Trump ve Melania'nın Endonezya halkının yasına katıldığı belirtilerek, "Habibi, Endonezya'nın birlik ve çoğulcu geleneklerinin korunmasında büyük bir liderlik göstermiş, ülkenin dünyanın en büyük demokrasilerinden biri olarak yükselmesinde rol oynamıştır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yazılı açıklamayla Habibi'nin ölümü dolayısıyla Endonezya halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Başkentteki Gatot Subroto askeri hastanesinde 1 Eylül'den bu yana kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 83 yaşındaki Habibi'nin dün yerel saatle 18.05'te öldüğü açıklanmıştı.

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