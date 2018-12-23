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Trump'tan Endonezya'ya taziye ve destek mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 23:59 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "200'den fazla kişi öldü ve yaklaşık bin kişi yaralandı. İyileşmen ve toparlanman için dua ediyoruz. Amerika sizinle"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Endonezya'da meydana gelen tsunami felaketine ilişkin "İyileşmen ve toparlanman için dua ediyoruz. Amerika sizinle." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Twitter'dan Endonezya'nın Sunda Boğazı bölgesinde meydana gelen tsunami felaketine ilişkin mesaj yayımladı.

Tsunami felaketini "düşünülemez bir yıkım" olarak nitelendiren Trump, "200'den fazla kişi öldü ve yaklaşık bin kişi yaralandı. İyileşmen ve toparlanman için dua ediyoruz. Amerika sizinle." ifadelerini kullandı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Sumatra ve Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısının 222'ye çıktığını, yaralı sayısının 843 olduğunu bildirmişti.

Yetkililer, bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Endonezya tsunami felaketi

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