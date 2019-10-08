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Trump'tan Erdoğan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 02:38 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Erdoğan'a, (Suriye'de) herkese saygıyla davranacağını umduğumu söyledim" - "(Suriye'deki ABD askerleri) İnsanlarımızı evlerimize geri getirmeliyiz. Orada savaşmıyoruz, polislik yapıyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan'a, (Suriye'de) herkese saygıyla davranacağını umduğumu söyledim." açıklamasında bulundu.

Trump, üst düzey askeri yetkililerle Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeden önce gazetecilere Suriye kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye kararına ilişkin askeri yetkililerin kendisine onay verip vermediği sorusu üzerine Trump, "İnsanlarımızı evlerimize geri getirmeliyiz. Orada savaşmıyoruz, polislik yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Erdoğan'a, (Suriye'de) herkese saygıyla davranacağını umduğumu söyledim." ifadesini kullandı.

Toplantının sonunda Trump, gazetecilerden soru almadı.

- Trump'ın Suriye kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump dün gece saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Beyaz Saray'dan sabah saatlerinde, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." açıklaması yapılmıştı.

Trump da yaptığı Twitter paylaşımında, "Kürtler bizimle savaştı ancak bunu yapmaları için onlara çok para ödendi ve teçhizat verildi. (Kürtler) Yıllardır Türkiye'ye karşı savaşıyorlar. Bu savaşı 3 yıl boyunca engelledim ancak bizim için bu saçma, çoğu aşiret kaynaklı, sonu gelmez savaşlardan uzaklaşmamızın ve askerlerimizi eve geri getirmenin artık zamanı." ifadesine yer vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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