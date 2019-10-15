Trump’tan Erdoğan’a "Kürtlerle müzakere" çağrısı

Trump Erdoğan’a ateşkes ve Kürt güçlerle müzakere çağrısı yaptı.Türkiye'ye yönelik yaptırımlar açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ı Türkiye’ye gönderiyor. Pence ve O'Brien'ın “en kısa süre içinde” Türkiye'ye gideceği ve "müzakereleri başlatmak için” görüşmelerde bulunacağı kaydedildi.

Başkan Yardımcısı Pence, Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile doğrudan bir görüşme yaptığını ve Erdoğan'ın sınırdaki Kobani kentine saldırmayacağına dair güvence verdiğini duyurdu.

Pence Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da Başkan'ın Türkiye’ye yönelik yaptırımlar içeren kararnameyi imzaladığını belirterek Trump'ın Erdoğan'a "işgali durdurma, derhal ateşkesi yürürlüğe sokma ve Suriye'deki Kürt güçlerle müzakerelere başlama” çağrısı yaptığını kaydetti.

Trump, ABD'nin Türkiye'den çelik ithalatına gümrük vergilerinin yüzde 50'ye çıkarılması, 100 milyar dolar hacmindeki ticaret görüşmelerinin durdurulması gibi önlemler içeren yaptırımlar açıklamıştı.