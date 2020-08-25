Trump’tan Erdoğan’a Rahip Brunson Teşekkürü

Cumhuriyetçi Parti’nin Kuzey Carolina eyaletinde yapılan kurultayının ilk gününde, Başkan Donald Trump’ın kendi döneminde çeşitli ülkelerde tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılması sağlanan altı Amerikan vatandaşıyla Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin kaydı yayınlandı.

Altı Amerikalı arasında, 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından Türk hükümetinin darbeyi planlamakla suçladığı Fethullah Gülen’le bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Amerikalı rahip Andrew Brunson da vardı.

Trump, rahip Andrew Brunson için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Görüşmeye ilişkin yayınlanan görüntülerde Andrew Brunson’la konuşan Başkan Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok iyi olduğunu söylemeliyim. Uzun süre orada kalacaktın ve son derece masum biriydin. Erdoğan, birkaç kez görüştükten sonra, en nihayetinde (serbest bırakılmanı) kabul etti. Bunu takdir ediyoruz. Türk halkına teşekkür ediyoruz. Anladığım kadarıyla sen de Türk halkına hala müteşekkirsin” ifadelerini kullandı. Rahip Andrew Brunson da Trump’ın bu sözlerine karşılık “Türk halkını seviyoruz” yanıtını verdi.