Trump’tan Erdoğan’a Rahip Brunson Teşekkürü

Cumhuriyetçi Parti’nin Kuzey Carolina eyaletinde yapılan kurultayının ilk gününde, Başkan Donald Trump’ın kendi döneminde çeşitli ülkelerde tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılması sağlanan altı Amerikan vatandaşıyla Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin kaydı yayınlandı.
Altı Amerikalı arasında, 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından Türk hükümetinin darbeyi planlamakla suçladığı Fethullah Gülen’le bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Amerikalı rahip Andrew Brunson da vardı.
Trump, rahip Andrew Brunson için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
Görüşmeye ilişkin yayınlanan görüntülerde Andrew Brunson’la konuşan Başkan Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok iyi olduğunu söylemeliyim. Uzun süre orada kalacaktın ve son derece masum biriydin. Erdoğan, birkaç kez görüştükten sonra, en nihayetinde (serbest bırakılmanı) kabul etti. Bunu takdir ediyoruz. Türk halkına teşekkür ediyoruz. Anladığım kadarıyla sen de Türk halkına hala müteşekkirsin” ifadelerini kullandı. Rahip Andrew Brunson da Trump’ın bu sözlerine karşılık “Türk halkını seviyoruz” yanıtını verdi.
23 yıl Türkiye’de yaşayan rahip Andrew Brunson, 2016 yılında Türkiye’deki darbe girişimiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle İzmir’de gözaltına alınmıştı. Yaklaşık iki yıl boyunca cezaevinde kalan rahip Brunson, 12 Ekim 2018’de serbest bırakılmıştı.
Brunson’ın tutuklanmasında ve hapiste tutulmasında rol aldıkları gerekçesiyle Amerika Maliye Bakanlığı 1 Ağustos 2018 yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkında yaptırım kararı almıştı.
Bu yaptırım kararının ardından da Kongre yine hem rahip Brunson’ın tutukluluğu hem de Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi satın alması nedeniyle F-35 uçaklarının Türkiye’ye teslimatını askıya alan bir tasarıyı geçirmişti.
2018 yılında İran’da tutuklanan ve geçtiğimiz Haziran ayında serbest bırakılan ABD Donanması eski mensubu Michael White, Suriye’de iki ay boyunca gözaltında kalan Sam Goodwin, Venezuela’da gözaltına alınan Mormon misyoner Joshua Holt, Başkan Trump’ın bir araya geldiği diğer Amerikan vatandaşları arasındaydı.
22 ülkede gözaltına alınan 50’den fazla ABD vatandaşının serbest kalmasını sağladıklarını belirten ABD Başkanı Trump, “yaptığımız işten gurur duyuyoruz” dedi.
Bu kişilerin serbest kalmasına ilişkin müzakerelerde ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien’ın rolü olduğunu belirtti. Başkan Trump, “Hepinizi geri aldık. Daha geri almaya çalıştığımız başka kişiler de var” dedi.