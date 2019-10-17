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Trump'tan Erdoğan'a: 'Sert Adam Olma. Aptal Olma'

17.10.2019 00:39 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu hakkında gönderdiği mektup ortaya çıktı. Mektubunda Trump, SDG'yle anlaşmaya ikna etmeye çalıştığı Erdoğan'a "Sert adam olma. Aptal olma' diye sesleniyor

Trump'tan Erdoğan'a: 'Sert Adam Olma. Aptal Olma'

Başkan Donald Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu hakkında gönderdiği mektup ortaya çıktı.

Mektubuna "gel anlaşalım" diyerek başlayan Trump, “Sen binlerce kişinin katledilmesinden, ben de Türkiye ekonomisinin yok edilmesinden sorumlu olmak istemem, ki bunu yaparım. Size zaten Rahip (Andrew) Brunson konusunda küçük bir emsal vermiştim" diye yazdı.

Trump mektubunda şöyle diyor:

"Sorunlarının bazılarını çözmek için çok çaba sarf ettim. Harika bir anlaşma yapabilirsin. (SDG Komutanı) General Mazlum (Kobani) seninle müzakere etmeye ve daha önce hiç vermedikleri tavizleri vermeye hazır. Onun bana yolladığı, daha yeni elime ulaşan mektubunun bir kopyasını da gizli olarak (bu mektuba) iliştiriyorum.

Eğer bu işi doğru ve insani şekilde çözersen tarih sana olumlu bakacak. (Ama) Eğer iyi şeyler olmazsa sana sonsuza kadar şeytan gibi bakacak. Sert adam olma, aptal olma. Seni daha sonra arayacak”

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