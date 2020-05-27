Trump’tan Erdoğan’la Görüşmesine İlişkin Açıklama

Başkan Donald Trump geçen hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesi yapmıştı. Trump, Beyaz Saray’da Salı günü düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine Suriye sınırındaki duruma ve bu görüşmeye değindi, “Erdoğan’la görüştüm. 2 bin yıldır o sınırın güvenliği sağlanıyor. Biz de askerlerimizi eve getiriyoruz” dedi.

Başkan Trump, diyabet hastalarının insüline daha ucuz fiyatla erişmesinin önünü açmak üzere ilaç firmalarıyla yaptığı görüşmelere ve Corona virüsü salgınında son duruma ilişkin Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi. Soru-cevap bölümünde, ABD’nin Suriye politikası gündeme geldi.

Trump, Afganistan’dan çekilme konusunda bir soruyu yanıtlarken konuyu Suriye’ye getirdi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunan Trump, Türkiye-Suriye sınırının ABD’nin Suriye’ye asker göndermesinden önce de uzun süredir korunduğunu söyledi. Trump, “Erdoğan’la görüştüm. Suriye sınırının güvenliği iki bin yıldır sağlanıyor. Bizim askerlerimiz de eve dönecek. Şimdi onlar kendi sınırlarını koruyor, petrol de bizde kalıyor” ifadelerini kullandı.