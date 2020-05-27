Trump’tan Erdoğan’la Görüşmesine İlişkin Açıklama

Başkan Donald Trump geçen hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesi yapmıştı. Trump, Beyaz Saray’da Salı günü düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine Suriye sınırındaki duruma ve bu görüşmeye değindi, “Erdoğan’la görüştüm. 2 bin yıldır o sınırın güvenliği sağlanıyor. Biz de askerlerimizi eve getiriyoruz” dedi.
Başkan Trump, diyabet hastalarının insüline daha ucuz fiyatla erişmesinin önünü açmak üzere ilaç firmalarıyla yaptığı görüşmelere ve Corona virüsü salgınında son duruma ilişkin Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi. Soru-cevap bölümünde, ABD’nin Suriye politikası gündeme geldi.
Trump, Afganistan’dan çekilme konusunda bir soruyu yanıtlarken konuyu Suriye’ye getirdi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunan Trump, Türkiye-Suriye sınırının ABD’nin Suriye’ye asker göndermesinden önce de uzun süredir korunduğunu söyledi. Trump, “Erdoğan’la görüştüm. Suriye sınırının güvenliği iki bin yıldır sağlanıyor. Bizim askerlerimiz de eve dönecek. Şimdi onlar kendi sınırlarını koruyor, petrol de bizde kalıyor” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinde Suriye’deki durumun yanı sıra Libya’daki gelişmelerin ele alındığı belirtilmişti. Beyaz Saray sözcüsü Judd Deere, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada “Başkan Trump Libya’da gittikçe kötüleşen yabancı müdahaleye ilişkin endişesini yineledi” ifadesini kullanmıştı.
Trump Afganistan’la ilgili olarak da, bu ülkedeki tüm askerlerini çekme arzusunu yineledi ancak bunun için bir tarih belirlemediğini de ekledi.
Başkan Trump, ‘’19 yıldır oradayız ve bence artık yeter. Eğer istersek her zaman geri gidebiliriz’’ dedi. Çekilme tarihi konusunda hedefin 26 Kasım’daki Şükran Günü tatili olup olmadığının sorulması üzerine Trump, ‘’Hayır, bir hedefim yok, makul bir zaman oluşur oluşmaz’’ ifadesini kullandı.