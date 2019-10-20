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Trump’tan ‘Esperanto’lu’ Ateşkes Mesajı

20.10.2019 19:03 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump yazdığı Twitter mesajında Savunma Bakanı Mark Esper’in açıklamasına yer verdi. Trump aynı Twitter mesajını birkaç dakika önce Savunma Bakanı’na “Esper” yerine “Esperanto” diye hitap ederek yazmıştı, ancak daha sonra bu ifadeyi sildi

Trump’tan ‘Esperanto’lu’ Ateşkes Mesajı

Başkan Donald Trump yazdığı Twitter mesajında Savunma Bakanı Mark Esper’in açıklamasına yer verdi. Trump Twiter’dan Esper’in sözlerini tırnak içinde paylaştı: ‘‘Ateşkes çok iyi devam ediyor. Hemen sonlandırılan bazı ufak çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştirildi. ABD askerleri çatışma ya da ateşkes bölgesinde değil. Petrolü güvence altına aldık” Mark Esper, Savunma Bakanı. Sonu olmayan savaşları bitiriyoruz!

Trump aynı Twitter mesajını birkaç dakika önce Savunma Bakanı’na “Esper” yerine “Esperanto” diye hitap ederek yazmıştı, ancak daha sonra bu ifadeyi sildi ve bakanın ismini olduğu şekliyle Mark Esper olarak yazdı.

Buna rağmen Trump’ın sildiği Twitter mesajı basının dikkatinden kaçmadı. Aralarında USA Today, New York Post hatta İngiliz Independent gazetesinin olduğu yayın kuruluşları Trump’ın Savunma Bakanı’nın ismini çarpıtarak yazdığı haberini yaptı.

Bu arada Savunma Bakanı Mark Esper Afganistan'daki barış sürecine ivme kazandırmak amacıyla bu ülkede temaslarda bulunuyor.

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