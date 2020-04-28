Trump'tan Eyaletlerin Test Kapasitesi İçin Yeni Plan

ABD Başkanı Donald Trump, eyaletlerin Corona virüsü salgınıyla mücadelesinde test kapasiteleri ile ilgili kılavuz görevi görecek ayrıntılı planı açıkladı. Plan eyaletler ile federal hükümetin roller arasındaki farkları da ortaya koyacak.
Beyaz Saray’ın Gül Bahçesi’nde günlük basın toplantısına çıkan Trump, ‘’Ekonomide aşamalı ve çok güvenli bir açılış için planlamalarını sürdüren eyaletleri bilgilendirmek için Corona testi yapılması konusunda ilave yönergeyi açıklıyoruz. Ayrıntılı planımız eyaletlerin tam kapasitelerine nasıl ulaşacaklarını, test sayısını nasıl arttıracaklarını, patlak veren yerel salgınları test aşamasında tespit edecek gözlem sistemlerini nasıl kuracaklarını ve nasıl temas takibi yapacaklarını gösteriyor’’ dedi.
Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü’nün koordinatörü Doktor Deborah Birx’ün ayrıntılı sunduğu üç aşamalı plan sekiz maddeden oluşuyor. İlk aşama, özel sektörün test üretmesi için seferber edilmesi, ticari ve araştırma amaçlı laboratuvarların ve profesyonel derneklerin test kapasitesini arttırması için teşvik etmek ve onaylanmamış testler için acil kullanım izinleri çıkarmayı kapsıyor.
İkinci aşamada kamu ve özel sektörün test etme altyapısını belirleyerek genişletmek ve test tedarik zincirini güçlendirmek yer alıyor. Son aşama ise eyalet valileriyle test planlarını ve hızlı müdahale programlarını desteklemek için işbirliği.
Donald Trump, basın toplantısı öncesi valilerle yaptığı görüşme ile ilgili de bilgi verdi. Görüşmenin muhteşem geçtiğini söyleyen Trump, yönetiminin salgına müdahalesi ile ilgili valilerin olabildiğince heyecanlı olduklarını kaydetti. Trump yönetiminin amacının her eyaletin sakinlerinin yüzde ikisini test edebilecek kapasiteye ulaştırmak olduğu belirtiliyor.
‘’Çin’de ne olduğunu soruşturuyoruz’’
Donald Trump gazetecilere, Çin’de ne olduğu ile ilgili soruşturma yürüttüklerini de açıkladı. Çin’in Corona virüsünü dünyaya yayılmadan durdurabileceğini savunan Trump, ‘’Çok ciddi soruşturmalar sürdürüyoruz. Çin’den memnun değiliz. Virüs, kaynağında hızla durdurulabilirdi ve tüm dünyayı sarmayabilirdi’’ dedi.
ABD’deki vaka ve can kaybı sayılarını tam olarak açıkladıklarını da söyleyen Trump, Çin ve diğer ülkelerin doğru sayıları bildirmediğini savundu.
Sağlık Bakanı’nı savundu
Sağlık Bakanı Alex Azar’ın görevden alınacağına dair iddialar da Trump’a soruldu. Azar’ın salgının ilk safhalarında Corona virüsün etkisini azımsadığı iddia ediliyordu. ABD Başkanı da Azar’ı savunarak, ‘’Bence bu çok haksız bir soru, çünkü büyük saygı duyduğunuz çok sayıda başka harika yetkili de başka partiden olanlar da (Azar ile) aynı şeyleri söyledi, hatta daha fazla özgüvenle söyledi’’ şeklinde konuştu. Trump, Pazar günü Twitter’dan paylaştığı mesajda da “Alex harika bir iş çıkarıyor” diye yazmıştı.
Trump yönetiminden iki üst düzey yetkili, Başkan Trump’ın salgının ilk aşamalarında görev gücünü yöneten ancak o dönem bürokratik çatışma sebebiyle eleştirilen Sağlık Bakanı Alex Azar’ı görevden alarak yerine yeni birisinin getirilmesi konusunda istişarelere başladığını söylemişti. Sağlık Bakanı Azar’ın, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Şubat ayı sonundan itibaren görev gücüne liderlik etmeye başlamasıyla dışlandığı haberleri basına yansımıştı.
Basın toplantıları devam edecek mi?
Trump'ın bugün düzenlediği basın toplantısı aslında gün içinde iptal edilmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, bir brifing planlanmadığını, Başkan Trump’ın bunun yerine perakende sektörü yöneticileriyle yapacağı toplantı sırasında basın mensuplarına açıklama yapacağını söylemişti.
Trump’ın geçen Perşembe tartışma yaratan dezenfektan açıklamasının ardından Cuma günkü toplantı sadece 22 dakika sürmüş ve Beyaz Saray’da her gün düzenlenen bilgilendirmeleri askıya alacağı söylentileri başlamıştı.