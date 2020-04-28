Trump'tan Eyaletlerin Test Kapasitesi İçin Yeni Plan

ABD Başkanı Donald Trump, eyaletlerin Corona virüsü salgınıyla mücadelesinde test kapasiteleri ile ilgili kılavuz görevi görecek ayrıntılı planı açıkladı. Plan eyaletler ile federal hükümetin roller arasındaki farkları da ortaya koyacak. Beyaz Saray’ın Gül Bahçesi’nde günlük basın toplantısına çıkan Trump, ‘’Ekonomide aşamalı ve çok güvenli bir açılış için planlamalarını sürdüren eyaletleri bilgilendirmek için Corona testi yapılması konusunda ilave yönergeyi açıklıyoruz. Ayrıntılı planımız eyaletlerin tam kapasitelerine nasıl ulaşacaklarını, test sayısını nasıl arttıracaklarını, patlak veren yerel salgınları test aşamasında tespit edecek gözlem sistemlerini nasıl kuracaklarını ve nasıl temas takibi yapacaklarını gösteriyor’’ dedi. Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü’nün koordinatörü Doktor Deborah Birx’ün ayrıntılı sunduğu üç aşamalı plan sekiz maddeden oluşuyor. İlk aşama, özel sektörün test üretmesi için seferber edilmesi, ticari ve araştırma amaçlı laboratuvarların ve profesyonel derneklerin test kapasitesini arttırması için teşvik etmek ve onaylanmamış testler için acil kullanım izinleri çıkarmayı kapsıyor.

İkinci aşamada kamu ve özel sektörün test etme altyapısını belirleyerek genişletmek ve test tedarik zincirini güçlendirmek yer alıyor. Son aşama ise eyalet valileriyle test planlarını ve hızlı müdahale programlarını desteklemek için işbirliği. Donald Trump, basın toplantısı öncesi valilerle yaptığı görüşme ile ilgili de bilgi verdi. Görüşmenin muhteşem geçtiğini söyleyen Trump, yönetiminin salgına müdahalesi ile ilgili valilerin olabildiğince heyecanlı olduklarını kaydetti. Trump yönetiminin amacının her eyaletin sakinlerinin yüzde ikisini test edebilecek kapasiteye ulaştırmak olduğu belirtiliyor. ‘’Çin’de ne olduğunu soruşturuyoruz’’ Donald Trump gazetecilere, Çin’de ne olduğu ile ilgili soruşturma yürüttüklerini de açıkladı. Çin’in Corona virüsünü dünyaya yayılmadan durdurabileceğini savunan Trump, ‘’Çok ciddi soruşturmalar sürdürüyoruz. Çin’den memnun değiliz. Virüs, kaynağında hızla durdurulabilirdi ve tüm dünyayı sarmayabilirdi’’ dedi. ABD’deki vaka ve can kaybı sayılarını tam olarak açıkladıklarını da söyleyen Trump, Çin ve diğer ülkelerin doğru sayıları bildirmediğini savundu.