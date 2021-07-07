Trump’tan Facebook Twitter ve Google’a Dava

Eski Başkan Donald Trump Çarşamba günü ülkenin önde gelen üç büyük teknoloji firması Facebook, Twitter ve Google ile firmaların CEO’larına dava açmaya hazırlandığını bildirdi. Trump, bu şirketler tarafından haksız şekilde sansürlendiği gerekçesiyle açılacak davalarda baş davacı olacağını söyledi.

Trump, New Jersey eyaletinin Bedminster kentinde kendisine ait golf sahasında gazetecilere yaptığı açıklamada ‘‘Gölge yasaklamaların, susturulmanın, kara listeye alınmanın, yasaklanmanın ve engellenmenin sona ermesini istiyoruz’’ diye konuştu.

Eski Başkan Trump’ın destekçilerinin 6 Ocak tarihinde ABD Kongresi’ni basmasının ve olaylarda biri polis 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Trump, Twitter ve Facebook tarafından engellenmişti. İki şirket de Trump’ın yorumlarının daha fazla şiddeti teşvik etmesinden kaygı duyduklarını bildirmişti.

Buna rağmen Trump 2020 seçimlerine hile karıştığı yönündeki açıklamalarını sürdürdü. Trump’ın bu iddiaları eyalet ve bölge seçim yetkilileri, bazıları kendi atadığı yargıçlar ve kendi adalet bakanı tarafından yalanlanmış ve Trump’ın iddia ettiği gibi 3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde kitlesel usulsüzlük yapıldığına dair delil olmadığı belirtilmişti.

1996 tarihinde yayınlanan İletişim Ahlakı Yasası'nın 230’uncu bölümüne göre internet şirketleri genellikle kullanıcıların yayınladığı içerikten sorumlu tutulmuyor.

İnternet şirketleri için meşru bir ‘‘güvenli liman’’ oluşturan bu yasa sosyal medya platformlarının müstehcen ya da hizmet standartlarını ihlal eden iletileri kaldırarak hizmetlerini ‘‘iyi niyet’’ ilkesi çerçevesinde yönetmesine ise izin veriyor.

Ancak Trump ve diğer siyasetçiler uzun süredir Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarının bu korumayı kötüye kullandığını ve dokunulmazlıklarını kaybetmeleri gerektiğini söylüyor. Bu kişiler sosyal medya şirketlerinin en azından hükümet tarafından belirlenen koşulları yerine getirerek dokunulmazlık hakkını yeniden kazanmaları gerektiğini savunuyor.

Facebook, Google ve Twitter ise Çarşamba günü konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

