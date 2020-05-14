HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump’tan Fauci’nin Açıklamalarına Tepki: ‘’Kabul Edilemez’’

Trump’tan Fauci’nin Açıklamalarına Tepki: ‘’Kabul Edilemez’’

14.05.2020 02:24 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, ülkenin en yetkili bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci’nin dün Kongre’de verdiği ifadede, ekonomik faaliyetlerin ve özellikle de okulların çok erken biçimde yeniden açılmasının tehlikelerine ilişkin uyarılarını, ’’kabul edilemez’’ olarak niteledi

Trump’tan Fauci’nin Açıklamalarına Tepki: ‘’Kabul Edilemez’’

Başkan Donald Trump, ülkenin en yetkili bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci’nin dün Kongre’de verdiği ifadede, ekonomik faaliyetlerin ve özellikle de okulların çok erken biçimde yeniden açılmasının tehlikelerine ilişkin uyarılarını, ’’kabul edilemez’’ olarak niteledi.

Trump Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Fauci’nin dün Senato Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komisyonu’nun oturumunda verdiği yanıta, şaşırdığını belirtti.

Başkan Trump, Fauci’nin okulların yeniden açılması konusunda dile getirdiği kaygıları paylaşıp paylaşmadığı sorusu üzerine, ‘’Verdiği yanıta şaşırdım. Bana göre, bu kabul edilebilir bir yanıt değil, özellikle de okullar konusunda’’ dedi.

Fauci video konferans üzerinden katıldığı oturumda, ülkede kentlerin ve eyaletlerin ekonomik faaliyetleri çok hızlı biçimde yeniden başlatması halinde bu durumun ‘‘çok ciddi sonuçlar yaratabileceği’’ uyarısında bulunmuş, salgının hala tam kontrol altına alınmadığına dikkat çekmişti.

Fauci, okulların yeniden açılması sürecinde temkinli davranılması hatta bazı yerlerde sonbaharda bile açılmaması seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.

Trump ise, okulların kesinlikle yeniden açılması gerektiğine inandığını vurguladı; hastalığın gençler üzerinde çok az etki yaptığını savundu. 60 ya da 65 yaşın üzerindeki öğretmenlerin belki evde kalmasının gerekebileceğini söyleyen Trump, ‘’Okulları kapalı olursa ülkeyi geri dönmüş olarak görmem. Bu çok sıra dışı olur. (Hastalığın) Gençler üzerinde çok az etkisi oldu. Okulların açılması gerektiğini kuvvetle söyleyebilirim’’ diye konuştu.

Negatif faiz oranı talebini yineledi, FED Başkanı’nı övdü

Trump Beyaz Saray’daki açıklamalarında ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın (FED) negatif faiz oranları uygulaması gerektiği görüşünü yineledi. Trump, ‘’Negatif oranların olması gerektiğine güçlü biçimde inanıyorum’’ dedi. Bununla birlikte, faiz oranları konusunda zaman zaman görüş ayrılığı yaşadığı FED Başkanı Jerome Powell için olumlu ifadeler de kullanan Trump, ‘’Başkan son aylarda benim MIP’im. Çok iyi bir iş çıkardı’’ dedi. Trump, MIP ifadesiyle, ‘’en çok gelişme gösteren oyuncu’’ (Most Improved Player) unvanını kastettiğini söyledi.

Powell son yaptığı açıklamada, negatif faiz için, ‘’Bunu çok destekleyenler var ama bizim şu an için gündemimizde yok" ifadesini kullanmıştı.

‘’Demokratlar’ın yardım paketi teklifi baştan ölü’’

Başkan Trump, Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın Salı günü sunduğu 3 trilyon dolarlık Corona virüsü yardım paketinin daha baştan ‘’ölü doğduğunu’’ da belirtti.

Teklif eyaletler, işletmeler ve ailelere yönelik ilave mali destek içeriyor. Ancak Cumhuriyetçiler, yeni bir mali destek paketine bu aşamada henüz gerek olmadığını savunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste... Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste...
Almanya'daki sevgilisi için yasağı deldi ama...Almanya'daki sevgilisi için yasağı deldi ama...
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladıKoronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladı

En Çok Okunan Haberler

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerin açılmasına isyan: İstifa edelim...

Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerin açılmasına isyan: İstifa edelim...

Kamuda çalışanlar 18 Mayıs 2020 günü idari izinli sayılacak

Kamuda çalışanlar 18 Mayıs 2020 günü idari izinli sayılacak

Bir il teyakkuzda! 1945'ten sonra ilk: Rekor bekleniyor

Bir il teyakkuzda! 1945'ten sonra ilk: Rekor bekleniyor

Süper Lig resmen başlıyor!

Süper Lig resmen başlıyor!

Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

Diğer Haberler
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 264'e yükseldi

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 264'e yükseldi

'Dünyanın en iyi savaş helikopterlerinden' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip

'Dünyanın en iyi savaş helikopterlerinden' diyerek duyurdu!

Koronavirüs kabusu! 4 milyon 400 bini aştı

Koronavirüs kabusu! 4 milyon 400 bini aştı

Amerikalı genç Almanya'daki kız arkadaşını görmek için temizlikçi kılığına girdi

Almanya'daki sevgilisi için yasağı deldi ama...

Burundi, Dünya Sağlık Örgütü çalışanlarını ülkeden kovdu

DSÖ çalışanlarını ülkeden kovdular!

ABD yönetimi 'Terörle Mücadelede İşbirliği Yapmayan Ülkeler' listesini açıkladı

ABD yönetimi isimlerini tek tek sıraladı! Dikkat çeken liste

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.