Trump’tan Fauci’nin Açıklamalarına Tepki: ‘’Kabul Edilemez’’

Başkan Donald Trump, ülkenin en yetkili bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci’nin dün Kongre’de verdiği ifadede, ekonomik faaliyetlerin ve özellikle de okulların çok erken biçimde yeniden açılmasının tehlikelerine ilişkin uyarılarını, ’’kabul edilemez’’ olarak niteledi. Trump Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Fauci’nin dün Senato Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komisyonu’nun oturumunda verdiği yanıta, şaşırdığını belirtti. Başkan Trump, Fauci’nin okulların yeniden açılması konusunda dile getirdiği kaygıları paylaşıp paylaşmadığı sorusu üzerine, ‘’Verdiği yanıta şaşırdım. Bana göre, bu kabul edilebilir bir yanıt değil, özellikle de okullar konusunda’’ dedi. Fauci video konferans üzerinden katıldığı oturumda, ülkede kentlerin ve eyaletlerin ekonomik faaliyetleri çok hızlı biçimde yeniden başlatması halinde bu durumun ‘‘çok ciddi sonuçlar yaratabileceği’’ uyarısında bulunmuş, salgının hala tam kontrol altına alınmadığına dikkat çekmişti.

Fauci, okulların yeniden açılması sürecinde temkinli davranılması hatta bazı yerlerde sonbaharda bile açılmaması seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti. Trump ise, okulların kesinlikle yeniden açılması gerektiğine inandığını vurguladı; hastalığın gençler üzerinde çok az etki yaptığını savundu. 60 ya da 65 yaşın üzerindeki öğretmenlerin belki evde kalmasının gerekebileceğini söyleyen Trump, ‘’Okulları kapalı olursa ülkeyi geri dönmüş olarak görmem. Bu çok sıra dışı olur. (Hastalığın) Gençler üzerinde çok az etkisi oldu. Okulların açılması gerektiğini kuvvetle söyleyebilirim’’ diye konuştu. Negatif faiz oranı talebini yineledi, FED Başkanı’nı övdü Trump Beyaz Saray’daki açıklamalarında ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın (FED) negatif faiz oranları uygulaması gerektiği görüşünü yineledi. Trump, ‘’Negatif oranların olması gerektiğine güçlü biçimde inanıyorum’’ dedi. Bununla birlikte, faiz oranları konusunda zaman zaman görüş ayrılığı yaşadığı FED Başkanı Jerome Powell için olumlu ifadeler de kullanan Trump, ‘’Başkan son aylarda benim MIP’im. Çok iyi bir iş çıkardı’’ dedi. Trump, MIP ifadesiyle, ‘’en çok gelişme gösteren oyuncu’’ (Most Improved Player) unvanını kastettiğini söyledi.