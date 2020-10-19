HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'tan Fauci'ye Sert Eleştiri

Trump'tan Fauci'ye Sert Eleştiri

19.10.2020 20:25 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Amerika'nın önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından Dr. Anthony Fauci’yi “felaket” ve “budala” olarak tanımladı

Trump'tan Fauci'ye Sert Eleştiri

Başkan Donald Trump, Pazartesi günü kampanya çalışanlarıyla düzenlenen telekonferans sırasında Amerika'nın önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından Dr. Anthony Fauci için “felaket” tanımlaması yaptı. Trump, konuşmasında seçimi kazanma konusunda kampanya çalışanlarına güvence verdi.

Arizona eyaletinde katılacağı iki kampanya etkinliğinden önce Nevada eyaletinin Las Vegas kentindeki otelinden telekonferansa katılan Trump, kampanya ekibini hareketlendirmek amacıyla düzenlenen görüşmenin ortalarında Dr. Fauci'yi eleştirmeye başladı. Trump kampanyası, gazetecilerin Trump'ın telekonferansını dinlemesine izin vermişti.

Corona virüsüyle mücadele ekibinde yer alan Dr. Fauci ve Başkan Trump, pandemiyle nasıl mücadele edileceği konusunda görüş ayrılığı yaşıyor. Şimdiye kadar 219 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Corona pandemisi, 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde öne çıkan unsurların başında yer alıyor.

Öte yandan Dr. Fauci, sözlerinin çarpıtılarak Trump kampanyası kapsamında kullanılmasını açıkça eleştirmiş, CBS televizyonunun Pazar günü yayınlanan “60 Minutes” programında Trump'a Corona virüsünün bulaşmasına şaşırmadığını söylemişti.

Katılımcıların maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı seçim mitingleri düzenleyen Trump, Amerikan kamuoyunun pandemi kısıtlama ve önlemlerinden sıkıldığını söylüyor.

Başkan Trump, “İnsanlar 'Neyse ne, bizi rahat bırakın' diyor. Artık bıktılar. Fauci'yi ve diğer tüm budalaları dinlemekten usandılar. Fauci iyi biri. 500 yıldır ortalıkta” ifadelerini kullandı.

“Fauci bir felaket. Eğer onu dinleseydim ölü sayısı 500 bin olurdu” şeklinde devam eden Trump, olumsuz tepkiyle karşılaşacağı için Fauci'yi görev gücünden uzaklaştırmaktan kaçındığı imasında bulundu.

Amerika'nın en saygın bilimadamlarından biri olan 79 yaşındaki Anthony Fauci, 1984 yılından bu yana Ulusal Sağlık Enstitüleri bünyesindeki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün başkanlık görevini yürütüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı? Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı?
Azerbaycan'dan Ermenistan’a ağır darbeAzerbaycan'dan Ermenistan’a ağır darbe
MasterChef'in çok merak edilen pidesi!MasterChef'in çok merak edilen pidesi!
En Çok Okunan Haberler
Antalya'da kahreden olay!
Antalya'da kahreden olay!
Babasını paylaştı! Yorum yağdı
Babasını paylaştı! Yorum yağdı
Sevgilisinin kucağında... Dalga konusu olunca...
Sevgilisinin kucağında... Dalga konusu olunca...
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
Bir ili dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu
Bir ili dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu
Bir ilde daha 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
Bir ilde daha 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Diğer Haberler
Trump'a kötü haber! ABD'de anketler Biden'ı gösteriyor
ABD'de anketler Biden'ı gösteriyor
Trump'ın Beyaz Saray Kovid-19 ekibi üyesi için 'tam bir felaket' dediği iddiası
Detaylar basına sızdı! Trump'tan Fauci hakkında skandal sözler
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek
DSÖ'den kritik açıklama: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek
NASA Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak! Nokia ile anlaşıldı
NASA'dan ay hamlesi! Nokia ile dev anlaşma
Azerbaycan'dan Ermenistan’a ağır darbe: 500 bin dolarlık mühimmatı ele geçirdi
Azerbaycan'dan Ermenistan’a ağır darbe
İngiliz medyası belgeledi: BAE lideri Londra'da emlak imparatoru çıktı
İngiliz medyası belgeledi! Ülkenin gündemine oturdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.