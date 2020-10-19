Trump'tan Fauci'ye Sert Eleştiri

Corona virüsüyle mücadele ekibinde yer alan Dr. Fauci ve Başkan Trump, pandemiyle nasıl mücadele edileceği konusunda görüş ayrılığı yaşıyor. Şimdiye kadar 219 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Corona pandemisi, 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde öne çıkan unsurların başında yer alıyor.

Başkan Donald Trump, Pazartesi günü kampanya çalışanlarıyla düzenlenen telekonferans sırasında Amerika'nın önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından Dr. Anthony Fauci için “felaket” tanımlaması yaptı. Trump, konuşmasında seçimi kazanma konusunda kampanya çalışanlarına güvence verdi.

Katılımcıların maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı seçim mitingleri düzenleyen Trump, Amerikan kamuoyunun pandemi kısıtlama ve önlemlerinden sıkıldığını söylüyor.

Başkan Trump, “İnsanlar 'Neyse ne, bizi rahat bırakın' diyor. Artık bıktılar. Fauci'yi ve diğer tüm budalaları dinlemekten usandılar. Fauci iyi biri. 500 yıldır ortalıkta” ifadelerini kullandı.

“Fauci bir felaket. Eğer onu dinleseydim ölü sayısı 500 bin olurdu” şeklinde devam eden Trump, olumsuz tepkiyle karşılaşacağı için Fauci'yi görev gücünden uzaklaştırmaktan kaçındığı imasında bulundu.

Amerika'nın en saygın bilimadamlarından biri olan 79 yaşındaki Anthony Fauci, 1984 yılından bu yana Ulusal Sağlık Enstitüleri bünyesindeki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün başkanlık görevini yürütüyor.

