Trump’tan Flynn’e Şükran Günü Öncesi Af

ABD Başkanı Donald Trump eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’i affettiğini açıkladı. Flynn, 2016’daki başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesine ilişkin soruşturmada FBI’a yalan söylediğini itiraf etmişti.
Şükran Günü öncesinde aldığı af kararını Twitter’dan paylaşan Trump, "General Michael Flynn’e tam af verildiğini açıklamak benim için büyük bir onur. Flynn ve harika ailesini tebrik ediyorum. İşte şimdi harika bir Şükran Günü geçireceğini biliyorum” diye yazdı.
Başkan Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, 2016 seçimlerinin ardından görevde kısa süre kaldıktan sonra geçiş sürecinde Ruslarla temasları konusunda Federal Soruşturma Bürosu’na yalan söylediğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etmek zorunda kalmıştı.
Kısa süre önce ABD basınında Trump’ın danışmanlarına Flynn’i affetmeyi düşündüğünü söylediği haberleri yer almıştı. Trump’ın Flynn’e af vermesi, başkanlığı boyunca aldığı en üst düzey af kararı olarak kayıtlara geçti.
Flynn Rusya soruşturmasında FBI’a yalan söylediğini itiraf etmişti
Emekli general Michael Flynn, 2017 yılında Trump’ın görevi devralmasından haftalar önce Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile görüşmesine ilişkin FBI’a yalan söylediğini itiraf etmiş ve savcılıkla işbirliğine gitmişti.
Flynn, 2016 seçimlerine Moskova’nın müdahale ettiği iddialarına ilişkin özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından başlatılan soruşturmada suçunu itiraf eden ya da suçlanan isimlerden biriydi.
Michael Flynn’in savcılıkla yaptığı anlaşma kapsamında soruşturmada hükümetle işbirliğine gitmesi gerekiyordu. Ancak daha sonra avukat ekibini değiştiren Flynn taktik değişikliğine giderek davada savcıların kendisini Kislyak ile görüşmesine ilişkin yalan söylemeye ittiğini iddia etmişti.
Adalet Bakanlığı ise savcılığın hatalı davrandığına ilişkin iddiaları pek çok kez yalanlamış, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Emmet Sullivan, Flynn’in iddialarını 2019 yılı Aralık ayında reddetmişti.
Federal savcılar Ocak ayında Flynn için altı aya kadar hapis cezası talep etmiş; fezlekede “Sanık dersini almamıştır. Kendisi yasalara tabi değilmiş gibi davranmıştır” ifadeleri yer almıştı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in adı yasa dışı lobicilik kapsamında da gündeme gelmişti.
Flynn'in bir dönem iş ortağı olan İran kökenli işadamı Bijan Kian Türkiye adına yasa dışı şekilde lobi faaliyeti gerçekleştirmekten suçlu bulunmuş; Flynn ve Bijan Kian’ın ortak oldukları dönemde Türk hükümetinin 15 Temmuz darbe girişimini planlamakla suçladığı ve ABD’den iadesini istediği Fethullah Gülen’in itibarsızlaştırılması projesini üstlendikleri belirtilmişti.
Rusya soruşturmasında Trump'a yakın başka isimlere de suçlama getirilmişti
Rusya soruşturmasında Trump’a yakın başka isimler hakkında da iddianame hazırlanmıştı.
Trump’ın yakın dostu ve danışmanı Roger Stone 20 Şubat’ta adaleti engellemek, tanıklara gözdağı vermek ve Rusya’nın seçime müdahalesini soruşturan Kongre üyelerine yalan söylemek suçlarından üç yıl dört ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Trump’ın 2016 seçimlerindeki kampanya yöneticisi Paul Manafort da geçtiğimiz yıl hukuk dışı lobicilik, tanıklara gözdağı verme suçlarından 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
3 Kasım’daki seçimleri kaybeden Trump 20 Ocak’ta Beyaz Saray’dan ayrılacak, seçilmiş başkan Joe Biden göreve resmen başlayacak.