HABER

Trump'tan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a vergi tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 23:42 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Fransa büyük Amerikan teknoloji şirketlerimize yeni vergi getirdi. Birileri bu şirketlere vergi uygulayacaksa bu kendi ülkeleri ABD olur" - "Macron'un aptallığına kısa süre içinde karşılık vereceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın aralarında ABD'li firmaların da olduğu büyük teknoloji şirketlerine yeni vergi uygulanması kararına, ''Macron'un aptallığına kısa süre içinde karşılık vereceğiz.'' şeklinde tepki gösterdi.

Trump, Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada, Fransa'nın büyük teknoloji firmalarına getirdiği yeni vergi uygulamasını eleştirdi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef aldı.

Donald Trump, şu ifadeleri kullandı:

''Fransa, büyük Amerikan teknoloji şirketlerimize yeni vergi getirdi. Birileri bu şirketlere vergi uygulayacaksa bu kendi ülkeleri ABD olur. Macron'un aptallığına kısa süre içinde karşılık vereceğiz. Her zaman Amerikan şarabının Fransız şarabından daha iyi olduğunu söylemişimdir.''

- Fransa'dan teknoloji şirketlerine yeni vergiler

Fransa Ulusal Meclisi, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını 11 Temmuz'da onaylamıştı.

Yasaya göre internet devleri Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 oranında vergilendirilecek.

Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon avro ve Fransa içinde de 25 milyon avro olan şirketlere uygulanacak.

Google, Amazon, Facebook, Apple, Instagram başta olmak üzere 30 dolayında şirkete uygulanacak vergilerin Fransa'ya bu yıl 400 milyon avro, gelecek yıl ise 650 milyon avro gelir getirmesi bekleniyor.

PARTNERİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntemİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntem
Sözleşmeli öğretmenler eş durumu mağduriyetlerinin giderilmesi için eylem yaptıSözleşmeli öğretmenler eş durumu mağduriyetlerinin giderilmesi için eylem yaptı
Mursi, vefatının 40. gününde anıldıMursi, vefatının 40. gününde anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa macron Trump vergi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Gasp Büro Amirliği'ndeki tüm personelin görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Erbil saldırısını düzenleyen teröristler itiraf etti: Kandil'de planlandı

Erbil saldırısını düzenleyen teröristler itiraf etti: Kandil'de planlandı

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Mahkemeden Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Son dakika: Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı

Hrant Dink davasının firari sanığı yakalandı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.