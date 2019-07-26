Trump’tan Fransa’nın Dijital Sektör Vergilerine Missilleme Sinyali 

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın Google, Amazon ve Facebook gibi Amerika merkezli internet devlerine yönelik yeni vergi politikalarına karşı misilleme adım atacaklarını açıkladı. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u da hedef aldığı Twitter mesajında, sözkonusu yeni uygulamaları yakın bir zamanda yürürlüğe koyacakları sinyalini de verdi.

Fransa parlamentosunda Temmuz ayının başında onaylanan yeni bir yasa uyarınca, çoğunluğu Amerika merkezli olan ve yıllık geliri 750 bin doların üzerindeki bir dizi internet firmasına Fransa’daki işlemleri üzerinden vergi kesintisi uygulanacak.

Fransa’nın Avrupa Birliği’nden bağımsız olarak aldığı ve ağırlıklı olarak Amerikan firmalarını etkileyecek olan bu karara yönelik eleştirilerini tekrarlayan Trump, Twitter üzerinden paylaştığı bir mesajında kinayeli bir ifadeyle, “Amerikan şarabının Fransız şarabından daha iyi olduğunu her zaman söylemişimdir” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Trump’ın mesajlarının hedefi oldu. Trump, “Macron’un akılsızlığına yakın zamanda önemli bir hamleyle karşılık verceğiz” ifadelerini kullandı.

Daha önce benzer vergi uygulamalarını Avrupa Birliği bünyesinde de hayata geçirme teklifi sunan Fransa, bazı AB ülkelerinin eleştirilerinin ardından tek taraflı adım atmayı tercih etti.

Fransız yetkililer, bu yeni vergi uygulamasıyla, merkezlerinin dışındaki ülkelerde şube açan internet firmalarının da vergi mükellefi haline getirilmesinin hedeflendiğini belirtiyor.

