Trump’tan G-7 Zirvesi Konusunda Geri Adım

Amerika Başkanı Donald Trump gelecek yıl G-7 zirvesini Miami’dekigolf tesisinde düzenleme planından vazgeçtiğini belirtti.

Trump bu kararını sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

Trump daha önce zirveyi golf tesisinde düzenleme planları iddialarını kabul etmişti.

Başkan, medyayı ve Demokratlar’ı zirvenin tesislerde düzenlenmesine karşı çıkmakla suçladı.

Trump tweet mesajında, G-7 liderini ağırlamak için Miami’deki Trump National Doral’ı kullanarak ülkemiz için çok iyi bir şey yaptığımı düşünüyordum. Miami Uluslararası Havaalanı’nın yanında, büyük bir alan, çok güzel balo salonları, toplantı salaonları ve her delegasyonun 50’den 70’e kadar kendi odaları olacaktı. Alternatiflerinden daha iyi olacaktı. Hiç kar etmeden bunu yapmak istediğimi belirttim ya da yasal olarak uygunsa Amerika’ya hiç maliyeti olmayacaktı. Ama her zamanki gibi düşman medya ve onların Demokrat ortakları deli oldu” ifadelerini kullandı.

Trump’ın kendi partisinden bazı isimler de planını eleştirmişti.

Trump tweet mesajında zirve için Maryland’deki başkanlık tatil konutu Camp dahil başkanlık tatil konutu ve diğer seçeneklerin de değerlendirildiğini kaydetti.

