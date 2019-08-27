Trump’tan G7 Zirvesi Performansını Eleştirenlere Yanıt

ABD Başkanı Donald Trump Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi’ndeki performansını eleştiren ana akım medyanın haberlerine ateş püskürdü. Trump gelecek yılki G7 zirvesinin Florida’da kendi golf tesislerinden birinde yapılması tercihini de savundu. Fransa’nın Biarritz kentinde yapılan zirveye Trump’ın katılımına ilişkin haber ve yayınların çoğunda Trump’ın zirvedeki performansı, yanlış açıklamalar, gaf olarak nitelenen çıkışlar ve iklim ve çevre gibi kritik konularda diğer dünya liderleriyle işbirliği eksikliği gibi açılardan olumsuz şekilde değerlendirildi. Her sabah Başkan Trump’ın masasına konulan gazetelerden biri olan New York Times’ın editoryal kurulu yayınladığı makalede “G7 grubunun talihsizliği dünyanın önde gelen liberal demokrasilerinin temel olarak dünyanın ve kaynaklarının akılcı bir şekilde yönetilmesi konusundaki çabalara öncülük etmesi gereken bir ulusun başkanıyla uyum içinde olmadıklarını kabullendiklerini yeni normalin parçası olmaları” diye yazdı. Washington Post’tan Glenn Kessler Başkan Trump’ın zirve bitiminde düzenlediği uzun süren basın toplantısında çeşitli konularda çok sayıda yanlış ve yanlış yönlendirici açıklamalar yaptığını yazdı.

Trump: “Zirve harikaydı” Daha önceki açıklamalarında sık sık ABD’nin önde gelen gazetelerini kendisine ilişkin haberleri sebebiyle eleştiren Trump Salı günü Twitter’dan paylaştığı mesajında “G7 ABD ve bütün ülkeler için büyük bir başarıydı. Aksak akım medyanın haberleriyle Fransa’da olanların alakası yok. YALAN HABER. (Zirve) harikaydı” diye yazdı. Biden’dan “Boş koltuk” eleştirisi Trump’a bir sonraki ABD seçiminde meydan okuyacak Demokrat Partili aday adaylarından eski Başkan Yardımcısı Joe Biden Başkan Trump’ın zirvedeki performansını “Başkan Trump’ın felaket dış politikasının ABD’yi dünya bizsiz ilerlerken yalnız bıraktığının kanıtı” olarak değerlendiren bir açıklama yaptı. Biden “Bu yönetimin Amerika’nın küresel liderliğini terk ettiğini G7 iklim toplantısında boş kalan bir koltuktan daha iyi anlatan bir metafor olamaz. Günümüzün varoluşsal kriziyle buluşmaya gelince Trump deyim yerindeyse masadan kalkmıştır” diye de ekledi. Dünya liderleri Fransa’daki G7 zirvesinin üçüncü gününde iklim değişikliği konusunda bir oturuma katılmıştı. Boş koltuk da Başkan Trump için ayrılmıştı.

Trump Rusya’nın ön koşulsuz G7 ülkeler topluluğuna yeniden davet edilmesi çağrısı yüzünden de eleştirilerin odağında. “Trump yalnızlaşmış konumunu daha da ortaya çıkardı” CNN televizyonunun internet sitesinde yayınlanan “The Truth About Trump” kitabının yazarı Michael D’Antonio imzalı bir görüş yazısında, “Topluluğun hiçbir üyesi Rusya’nın gruba yeniden katılması önerisinde bulunmadı. Trump diğerlerinin direniş gösterdiği böyle bir teklifte bulunarak kendi yalnızlaşmış konumunu daha da ortaya çıkardı” diye yazdı. Dört Demokrat Senatör Salı günü Trump’a bir mektup yazarak Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in sanayi ülkelerinin liderleriyle birlikte aynı resimde olmasına karşı sert muhalefetlerini ifade ettiler. Jack Reed, Charles Schumer, Robert Menendez ve Mark Warner’ın imzasını taşıyan mektupta “Putin’in Rusyası’nın G7’ye yeniden kabul edilmesi değerlerimize zıt giden bir adım ve ABD’nin dünyanın önde gelen demokrasisi olarak sorumluluklarının açık bir ihlali olur” ifadeleri yer aldı.