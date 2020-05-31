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Trump'tan G7'yi "formatlama" girişimi

31.05.2020 14:35 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, G7 zirvesini Eylül ayına ertelemeyi düşündüğünü açıkladı.

Trump, ayrıca zirvenin formatında da değişikliğe gidilebileceğini belirterek, dört ülkeyi daha zirveye davet etmek istediğini kaydetti.ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da düzenlemeyi planladığı G7 Zirvesi’ni erteleme kararı aldığını açıkladı. Başkan Trump, "G7 bana dünyada olup biteni tam anlamıyla temsil ediyormuş gibi gelmiyor" ifadesini kullandı. Zirveye katılan ülkeler grubunun "miadını doldurduğunu" ifade eden ABD Başkanı, Eylül ayında düzenlenebilecek zirveye Rusya, Güney Kore, Avustralya ve Hindistan'ı da davet etmek istediğini söyledi.

Birlemiş Milletler Genel Kurulu’ndan önce veya sonrası için planlanabilecek zirveyi "G-10" ya da "G-11" şeklinde tanımlayan Trump, davet etmeyi planladığı bu dört ülkenin liderleriyle konuyu ana hatlarıyla konuştuğunu da dile getirdi.

G7 ülkeleri ABD'nin yanı sıra, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Japonya, İtalya ve Kanada’dan oluşuyor.

Avustralya Trump'ın fikrine sıcak bakıyor

Donald Trump'ın G7 oluşumuna dört ülkeyi ilave etme fikrine, bu ülkeler arasında bulunan Avustralya'dan olumlu yanıt geldi. Avustralya hükümet sözcülüğünden yapılan açıklamada, konunun daha önce Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile ABD'li yetkililer arasında görüşüldüğü belirtilerek, "Benzer öncelikleri olan ülkeler arasında uluslararası iş birliğini güçlendirmek, küresel sorunların daha önce hiç görülmediği kadar büyük olduğu bu dönemde çok değerli olacaktır" denildi.

Trump tarafından adı zikredilen ülkelerden Güney Kore'de ise hükümete yakın kaynaklar, yönetimin konuyu ABD ile görüşeceğini bildirdi.

Merkel daveti geri çevirmişti

Bu yıl ABD’nin ev sahipliğinde Haziran ayında düzenlenmesi planlanan zirve, pandemi nedeniyle Mart ayında iptal edilmiş, toplantının video konferans yoluyla gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Ancak Trump, 20 Mayıs’ta sürpriz bir biçimde liderleri fiziki anlamda bir araya getirecek bir zirve düzenlemeyi düşündüğünü açıklamıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Cumartesi günü, bir hükümet sözcüsü aracılığıyla pandamı nedeniyle Trump’ın davetini kabul edemeyeceğini ve Washington’a seyahat etmeyi düşünmediğini açıklamıştı.

DW,AFP / SÖ,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

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