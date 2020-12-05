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Trump’tan Georgia’da Yeni Dava

05.12.2020 02:25 | Son Güncelleme:
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Trump’tan Georgia’da Yeni Dava

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kaybeden Başkan Trump’ın kampanyası, Georgia eyaletindeki sonuçları geçersiz kılmak amacıyla eyalet mahkemesinde dava açtı

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kaybeden Başkan Trump’ın kampanyası, Georgia eyaletindeki sonuçları geçersiz kılmak amacıyla eyalet mahkemesinde dava açtı.

Trump’ın seçim kampanyasından yapılan açıklamada, dava dosyasında seçimlerde usulsüzlük yapıldığını savunan Georgia sakinlerinin yeminli ifadelerine yer verileceği belirtildi.

Trump’ın seçim kampanyasının talebi üzerine oyların yeniden sayıldığı ve yeniden sayımda Biden’ın zaferini onaylayan Georgia eyaleti 20 Kasım’da seçim sonuçlarını doğrulamıştı.

Doğrulanan seçim sonuçlarına göre, Demokrat Partili Joe Biden 2,47 milyon oy alarak, 2,46 milyon oy alan Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ı geride bırakmıştı.

Trump cephesi ABD genelinde, 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçlarını geçersiz kılmak amacıyla çok sayıda dava açtı. Ancak Trump’ın seçim kampanyası, yaptığı hukuki itirazların neredeyse hiçbirinden sonuç alamadı, itirazların çoğu mahkemeler tarafından reddedildi.

Son olarak Trump’a sadık isimlerden biri olarak bilinen Adalet Bakanı William Barr, yapılan incelemelerde seçimlerin sonucunu değiştirecek boyutta bir usulsüzlüğe ilişkin kanıt tespit etmediklerini söylemişti.

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