HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump’tan Georgialı Yetkiliye ‘Sonucu Değiştir’ Baskısı

Trump’tan Georgialı Yetkiliye ‘Sonucu Değiştir’ Baskısı

03.01.2021 23:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trump’tan Georgialı Yetkiliye ‘Sonucu Değiştir’ Baskısı

Başkan Donald Trump’ın Georgia eyaletinde en üst düzey seçim yetkilisi olan eyalet sekreteri Brad Raffensperger’e eyaletteki seçim sonucunu değiştirmesi için ‘yeterli oy’ bulması konusunda baskı yaptığı kaydedildi

Başkan Donald Trump’ın Georgia eyaletinde en üst düzey seçim yetkilisi olan eyalet sekreteri Brad Raffensperger’e eyaletteki seçim sonucunu değiştirmesi için ‘yeterli oy’ bulması konusunda baskı yaptığı kaydedildi.

Konuyla ilgili haber Washington Post gazetesinde yer aldı. Gazetede bununla ilgili ses kaydı da yer aldı.

Gazete 1 saatlik telefon konuşmasından bölümler yayınladı.

Gazete haberinde Raffensperger’in Trump’ın iddialarını reddettiği kaydedildi ve Raffensperger’in Trump’a komplo teorilerine dayandığını söylediği belirtildi.

Yayınlanan ses kayıtları da haberi doğrular nitelikte.

Trump’ın ses kaydında Georgialılar’ın ve ülkedekilerin kızgın olduğunu söylediği kaydediliyor.

Ve Trump eyalet sekreterine “Sadece 11,780 oy bulmak istiyorum. Çünkü eyaleti kazandık” ifadelerini kullanıyor.

Georgia Trump’ın 3 Kasım’da kaybettiği kritik önemdeki eyaletlerden biri. Trump seçim sonuçlarına itiraz ediyor ve kanıt olmadan usulsüzlükler olduğunu iddia ediyor.

Trump’ın ekibi bu konuda mahkemelere başvursa da bir sonuca ulaşamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'daki mezarı 150 yıl sonra tespit edildiİstanbul'daki mezarı 150 yıl sonra tespit edildi
ABD’de kiliseye silahlı saldırıABD’de kiliseye silahlı saldırı
31 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!31 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

5 terörist etkisiz hale getirildi, 2'si gri listede yer alıyordu

5 terörist etkisiz hale getirildi, 2'si gri listede yer alıyordu

Kimlik ve ehliyette yeni dönem! 800 bin kişi başvurdu

Kimlik ve ehliyette yeni dönem! 800 bin kişi başvurdu

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Bomba iddia! İç çamaşırlı pozu mesaj mı?

Bomba iddia! İç çamaşırlı pozu mesaj mı?

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Diğer Haberler

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşıları, Çin'de insanlara uygulanmaya başlandı

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşıları ile ilgili flaş gelişme

ABD’de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü

ABD’de kiliseye silahlı saldırı

Mutasyona uğrayan koronavirüs Yunanistan'a da sıçradı

Mutasyona uğrayan koronavirüs komşuya da sıçradı

İtalya'da son 24 saatte 347 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 347 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Hindistan, Oxford/AstraZeneca aşısının üreticisi Serum Enstitüsünün aşı ihracını durdurdu

Oxford/AstraZeneca aşısının üreticisi ihracatı durdurdu

ABD’de işten çıkarılan kişi büyük ikramiyeyi kazandı

Film gibi olay! İşten çıkarılan kişi büyük ikramiyeyi kazandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.