HABER

Trump'tan geri adım

25.02.2019 11:36 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump ticari anlaşmazlıkta Çin'e tanıdığı süreyi uzattığını açıkladı.

Trump'tan geri adım

Başkan kararına hafta sonuna kadar süren görüşmelerde ilerleme kaydedilmiş olmasını gerekçe gösterdi.ABD Başkanı Donald Trump ticari anlaşmazlık nedeniyle Çin’e tanıdığı ve Cuma günü sona erecek olan süreyi uzattığını duyurdu. Trump Twitter paylaşımında Pekin yönetimi ile aralarındaki ticaret görüşmelerinde "önemli ilerleme” kaydedildiğini ve "yararlı görüşmeler” karşısında Çin menşeli mallardan yüksek gümrük vergisi alınmasını öngören kararını ertelediğini bildirdi.

ABD Başkanı fikri mülkiyetin korunması, teknoloji transferi, tarım ürünleri ve para politikasıyla ilgili ilerleme kaydettiklerini ve ek ilerleme başarılabildiği takdirde Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile anlaşma imzalayacaklarını kaydetti. Donald Trump önümüzdeki iki hafta zarfında "büyük yenilikler beklediklerini” ve "mutabakat sağlandığı takdirde bütün zamanların en büyük ticaret anlaşmasına varacaklarını” ifade etti.

Çin medyası Pekin’den gönderilen heyetin Washington’daki görüşmeleri sırasında önemli ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

Trump’ın tanıdığı süre 1 Mart’ta dolacaktı. Başkan Trump o tarihe kadar anlaşma sağlanamadığı takdirde Çin’den ithal edilen malların gümrük vergisini önemli oranda arttıracaklarını ve 200 milyar dolarlık ithalatı kapsayan vergi oranını yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkaracaklarını söylemişti. Ancak ABD Başkanı son günlerde Çin’e tanıdıkları süreyi uzatabileceklerini söylemekteydi.

ABD'nin Çin'den talepleri

Son turu perşembe günü başlayan görüşmeler Pazar gününe kadar sürdü. Görüş birliği sağlandığı takdirde dünyanın en büyük iki ekonomik bölgesi arasındaki ticaret anlaşmasının ana hatları belli olacak.

Karşılıklı gümrük oranlarının karşılıklı olarak önemli oranda artırıldığı ABD ile Çin arasındaki anlaşmazlığın dünya ekonomisini durgunluğa sürüklemesinden endişe ediliyor. Donald Trump ticaret açığından sorumlu tuttuğu Çin’i dürüstçe olmayan uygulamalara başvurmakla ve fikri mülkiyet hırsızlığı yapmakla suçlamaktaydı.

Şimdiye kadar üzerinde anlaşma sağlanan konularla ilgili ayrıntılı açıklama yapılmadı. Çin’in ABD’den daha fazla ithalat yapmayı, ülkeyi yabancı sermaye yatırımlarına daha fazla açmayı ve fikri mülkiyeti daha iyi koruma taahhüdünde bulunduğu tahmin ediliyor. Pekin yönetiminin ABD’nin talepleri doğrultusunda azimli endüstri politikasında yapısal değişiklik yapıp yapmayacağı ise merak konusunu olmaya devam ediyor.

DW, afp/AG,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Ivanka Trump: Sen çok yaşa!Ivanka Trump: Sen çok yaşa!
Kolombiya-Venezuela sınırında tansiyon düştü Kolombiya-Venezuela sınırında tansiyon düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Bu kapı 16 yıl sonra açıldı! Yüzlerce kişi akın etti

Bu kapı 16 yıl sonra açıldı! Yüzlerce kişi akın etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

'Esad'ın zindanlarında yanan cesetlerin kokusunu alırdık'

'Esad'ın zindanlarında yanan cesetlerin kokusunu alırdık'

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ivanka Trump'tan Venezuela açıklaması: ABD cesur insanlarla birlikte duruyor

Ivanka Trump: Sen çok yaşa!

Kolombiya-Venezuela sınırında tansiyon düştü

Kolombiya-Venezuela sınırında tansiyon düştü

Belçika'da 10 bin kişi iklim için yürüdü

Belçika'da 10 bin kişi iklim için yürüdü

Kral Selman'ın ağzından çıkanlar şaşırttı! '1937 sınırları'

Kral Selman'ın ağzından çıkanlar şaşırttı!

Trump ve Kim Jong-un'dan kritik görüşme öncesi ortak bildiri!

Kritik görüşme öncesi ortak bildiri!

ABD'li Senatör Rubio'dan Maduro'ya Kaddafi fotoğrafıyla tehdit

Maduro'ya Kaddafi fotoğrafıyla tehdit!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.