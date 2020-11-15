Trump’tan Geri Adım

Başkan Donald Trump, 3 Kasım seçimlerindeki Demokrat rakibi Joe Biden’ı kastederek “O kazandı çünkü seçim hileli” sosyal medya mesajından yaklaşık bir saat sonra “O sadece yalan haber medyasının gözüyle kazandı, hiçbir şey kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Trump’ın sabah saatlerinde sosyal medyadan paylaştığı, 3 Kasım’daki rakibi Joe Biden’ı kastederek “O kazandı çünkü seçim hileliydi” mesajı kamuoyunda ‘Başkan ilk defa seçimi kaybettiğini kabul eder gibi göründü’ şeklinde yorumlanmıştı.

Ancak Trump bu mesajdan yaklaşık bir saat sonra, “O sadece sahte haber medyasının gözünde kazandı. Hiçbir şey kabul etmiyorum. Gideceğimiz uzun bir yol var. Bu hileli bir seçimdi” ifadelerini kullandı.

Trump ve ekibi hile iddialarına henüz bir kanıt sunabilmiş değil.

Başvurdukları eyaletlerde de mahkemeler tarafından reddedildiler.

Uzmanlar Trump ekibinin hukuki süreçten bir sonuç alamayacağı düşüncesinde.

Her iki partiden seçim yetkilileri seçimlerde önemli bir sorun yaşanmadığını belirtiyor.