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Trump’tan Geri Adım

15.11.2020 19:19 | Son Güncelleme:
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Trump’tan Geri Adım

Başkan Donald Trump, Joe Biden’ı kastederek “O kazandı çünkü seçim hileli” sosyal medya mesajından yaklaşık bir saat sonra “O sadece yalan haber medyasının gözüyle kazandı, hiçbir şey kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı

Başkan Donald Trump, 3 Kasım seçimlerindeki Demokrat rakibi Joe Biden’ı kastederek “O kazandı çünkü seçim hileli” sosyal medya mesajından yaklaşık bir saat sonra “O sadece yalan haber medyasının gözüyle kazandı, hiçbir şey kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Trump’ın sabah saatlerinde sosyal medyadan paylaştığı, 3 Kasım’daki rakibi Joe Biden’ı kastederek “O kazandı çünkü seçim hileliydi” mesajı kamuoyunda ‘Başkan ilk defa seçimi kaybettiğini kabul eder gibi göründü’ şeklinde yorumlanmıştı.

Ancak Trump bu mesajdan yaklaşık bir saat sonra, “O sadece sahte haber medyasının gözünde kazandı. Hiçbir şey kabul etmiyorum. Gideceğimiz uzun bir yol var. Bu hileli bir seçimdi” ifadelerini kullandı.

Trump ve ekibi hile iddialarına henüz bir kanıt sunabilmiş değil.

Başvurdukları eyaletlerde de mahkemeler tarafından reddedildiler.

Uzmanlar Trump ekibinin hukuki süreçten bir sonuç alamayacağı düşüncesinde.

Her iki partiden seçim yetkilileri seçimlerde önemli bir sorun yaşanmadığını belirtiyor.

İç Güvenlik Bakanlığı da seçimleri “en güvenilir seçim” olarak nitelemişti.

Biden’ın ekibinde Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak seçtiği Ron Klain, “Donald Trump’ın Twitter’ı Joe Biden’ı başkan yapmaz. Amerikan halkı yapar” ifadelerini kullandı.

Klain bu açıklamayı NBC televizyonuna yaptı.

Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton da Cumhuriyetçiler’e Joe Biden’ı seçilmiş başkan olarak tanımaları çağrısında bulundu.

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