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Trump'tan geri adım: Düzenli bir geçiş olacak

07.01.2021 13:21 | Son Güncelleme:
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Trump'tan geri adım: Düzenli bir geçiş olacak

ABD Başkanı Trump, Joe Biden'ın seçim zaferinin Kongre'de tescil edilmesi sonrasında geri adım atarak görev tesliminin "düzenli bir şekilde" gerçekleştirileceğini açıkladı.

Trump taraftarları dün gece Kongre'yi basmıştı.ABD Kongresinin Joe Biden'ın 3 Kasım'daki Başkanlık seçimini kazandığını tescil etmesinin ardından Başkan Donald Trump "düzenli bir görev teslimi" olacağını açıkladı.

Twitter hesabı kural ihlali nedeniyle 12 saatliğine askıya alınan Trump, Beyaz Saray sözcüsü Dan Scavino'nun hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Seçimlerin sonuçlarıyla hiçbir şekilde mutabık olmasam da ve olgular beni haklı çıkarsa da, yine de 20 Ocak'taki geçiş düzenli olacaktır" dedi.

Trump, "Sadece yasal oyların sayılmasını sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğimizi hep söyledim. Bu, Başkanlık tarihindeki en harika görev döneminin sonunu temsil etse de 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' mücadelemizin sadece başlangıcıdır" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklaması öncesinde ABD Kongresi'nin iki kanadının ortak oturumunda Trump'ın Demokrat partili rakibi Joe Biden'ın 3 Kasım seçimlerindeki zaferi tescil edilmişti.

Trump'ın dün taraftarlarına yaptığı konuşma sonrasında Biden'ın zaferini tescil için toplanan ABD Kongre binası basılmış, çıkan olaylarda dört kişi hayatını kaybetmişti. Trump, daha sonra Twitter hesabının askıya alınmasına neden olan paylaşımlarında göstericilere destek vermiş, "Kutsal bir seçim zaferi çok uzun sürelerdir haksızlığa uğrayan ve kötü davranılan bu harika vatansever insanlardan kabaca ve acımasızca alındığında olacak olan şey de budur. Sevgi ve barış içinde evinize gidin. Bu günü sonsuza dek hatırlayın!” ifadelerini kullanmıştı.

AP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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