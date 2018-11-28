Trump’tan GM’ye Teşvikleri Kesme Tehdidi

Başkan Donald Trump, Twitter’dan General Motors’a (GM) yüklendi ve bu firmaya verilen teşvikleri kesebileceği tehdidinde bulundu. GM, Kuzey Amerika’daki beş fabrikasını kapatacağı ve 14 bin kadar işçiyi işten çıkartacağını açıklamıştı.

Başkan “GM’e yönelik tüm teşvikleri kesmeyi değerlendiriyoruz. Buna elektirkli araçlar dahil…” ifadelerini kullandı.

Şirketin hisseleri Başkan’ın açıklamasının ardından yüzde 3,5 oranında düştü.

GM, önceki gün yaptığı resmi açıklamada şirketin geniş çaplı reorganizasyon kapsamında bundan böyle elektrikli araçlara yatırıma öncelik verebileceğini bildirmişti.

Federal hükümet elektrikli araç satın alanlara 7500 dolar vergi indirimi yapıyor. Program bir üreticinin bu tanıma uygun 200 binden fazla araç üretmesi halinde vergi teşvikine sınırlama getiriyor. GM’nin bu rakama yıl sonunda ulaşması bekleniyor.

GM; Kanada’nın Ottawa kentindeki fabrikasıyla Michigan, Maryland ve Ohio’daki fabrikalarında üretimi durduracağını açıkladı. Ohio, seçim döneminde Başkan Trump’ın yeniden seçilmesi için kilit eyaletlerden biri olacak. Bazı kesimlerse Başkan’ı geçen yıllarda otomotiv sektörünü canlandırmak için verdiği sözleri tutmamakla eleştirdi.

Otomobil devinin bu kararında Başkan’ın rekabetçi ticaret politikasının etkili olduğu belirtiliyor. GM, bu yıl çeliğe uygulanan ek vergilerin şirkete 1 milyar dolara mal olduğunu aktardı.

