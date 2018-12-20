Trump'tan Graham'e Suriye tepkisi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararını eleştiren Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Lindsey Graham'e yönelik "Lindsey Graham'in, askerlerimizin hayatlarını korumaya ve milyarlarca dolar tasarruf etmeye karşı olduğuna inanmak gerçekten çok zor." ifadelerini kullandı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'den çekilme kararına tepki gösteren Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Graham'i eleştirdi.

Trump, açıklamasında, "Lindsey Graham'in askerlerimizin hayatlarını korumaya ve milyarlarca dolar tasarruf etmeye karşı olduğuna inanmak gerçekten çok zor. Neden (Suriye'de) kalarak ve DEAŞ'lıları Rusya, İran ve diğer yerel unsurlar için öldürerek düşmanımız olan Suriye için savaşıyoruz? Vakit, kendi ülkemize odaklanma ve gençlerimizi ait oldukları evlerine geri getirme vaktidir." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın kararına yönelik eleştirilerini sürdüren Graham ise katıldığı bir canlı yayında, ABD'nin "Suriye'de bir güç boşluğu oluşturmaması gerektiği" yorumunu yaptı.