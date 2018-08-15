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Trump’tan gümrük tarifeleri hakkında tweet mesajı

15.08.2018 19:00 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, bugün tweet üzerinden attığı bir mesajla gümrük tarifelerini değerlendirdi

Trump’tan gümrük tarifeleri hakkında tweet mesajı

Başkan Donald Trump, bugün tweet üzerinden attığı bir mesajla gümrük tarifelerini değerlendirdi. Trump, attığı tweet’le uygulamaya koyduğu gümrük tariflerini savundu:: “Ülkemiz tarifeler üzerine kuruludur ve

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