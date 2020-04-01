Trump'tan halka "çok zorlu dönem" uyarısı

Başkan Trump, halka seslendiği konuşmasında gelecek iki haftanın "çok zorlu geçeceği" konusunda uyarıda bulunarak, halka talimatlara uyma çağrısı yaptı.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkesinde yaşayan insanlara seslenerek, iki hafta sürecek "çok ama çok zorlu" bir döneme girildiğini ifade etti. Trump, konuşmasında ayrıca halkı, "gelecek sıkıntılı günlere hazır olmaya" davet etti.

Koronavirüs salgınının başlangıcında tehlikenin boyutunu ciddiye almamakla itham edilen Başkan Trump, kısa bir süre önce, önümüzdeki Paskalya döneminde kiliselerde ayın yapılabileceğini öne sürmüştü. Ancak son günlerde bu tarz söylemleri terk eden Başkan, Amerikan halkına durumun ne denli ciddi olduğuna dair uyarılarda bulunarak, dayanma gücü vermeyi amaçlayan konuşmalar yapıyor.

Bir günde 800 ölüm

Reuters haber ajansının verilerine göre ülkede son 24 saatte 800 kişi koronavirüse bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Bu ölümlerin nerede ise yarısı ise, ülkede salgından en ağır etkilenen kent olan New York'da kaydedildi. Başkan Trump konuşmasında, "Amerikan halkı için önümüzdeki 30 gün, talimatlara uymak, mutlak bir biçimde belirleyici olacak. Bu bir ölüm kalım meselesi" dedi.