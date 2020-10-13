Trump’tan Hastalığının Ardından İlk Miting

Trump sözlerine ‘‘Geri dönmek harika, dualarınızla güçlendim vedesteğinizden onur duydum. İşte buradayız! Birlikte bu ülkeyi daha önce hiç olmadığı kadar harika yapacağız’’ diyerek başladı.Corona virüsüyle ilgili özellikle tedavilerde büyük ilerleme kaydedildiğini söyleyen Trump, kendisine tedavisi sırasında verilen, deneme aşamasındaki Regeneron fimasına ait ikili antikor kokteylinden söz etti ve ‘‘Ekibime dedim ki; bana ne (tedavi) verdilerse onu alacağız ve hastanelere dağıtacağız. Herkes aynı şeye (tedaviye) ulaşacak’’ dedi. Trump, 3 Kasım seçimlerindeki Demokrat rakibi Joe Biden’ı miting boyunca sert sözlerle eleştirdi. Biden için ‘‘Bugün çok kötü bir gün geçirdi’’ diyen Trump, ‘‘Mitt Romney’nin adını unuttu, hangi eyalette olduğunu unuttu ve bugün ABD senatosu için yarışan gururlu bir Demokrat olduğunu söyledi’’ diye konuştu.

Trump, ‘‘Çin Devlet Başkanı Xi, Rusya Cumhurbaşkanı Putin, Kim Jong Un, bunlar yüzde 100 uyanık. Ama bizim adaylarımızdan biri yüzde 100 değil, yüzde 80 değil yüzde 60 bile uyanık değil. Ülke olarak bunu kabul edemeyiz’’ dedi.

Biden’ın kazanması halinde ülkeyi “radikal solun yöneteceğini“ söyleyen Trump, ‘‘Onlar iktidar bağımlısı. Eğer kazanırlarsa Tanrı yardımcımız olsun çünkü ülkemiz bir daha asla eskisi gibi olmaz’’ dedi.

Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale ettiğine dair yürütülen soruşturmaya ve azil sürecine atıfta bulunan Trump, ‘‘Cadı avına ve yaptıkları hilelere rağmen önceki yönetimlerin hepsinden daha iyi bir iş çıkardık. Üstelik onları kampanyamızı gizlice dinlerken yakaladık’’ diye konuştu.

Joe Biden ile yüz yüze geldiği tartışma programında moderatörün iktidarı barışçı şekilde devredip etmeyeceği şeklindeki sorusuna net yanıt vermeyen Trump, ‘‘Bizi dört yıl boyunca yerimizden etmeye çalıştılar ve şimdi soruyorlar, kaybetmeniz halinde barışçı şekilde iktidarı devredecek misiniz diye. Ama onları kampanyamızı gizlice dinlerken yakaladık, hepsinin icabına seçimlerden sonra bakacağız. Eğer merak ediyorsanız, Obama ve Biden olan her şeyi biliyordu’’ dedi.

‘‘Joe Biden ve Demokrat sosyalistler işlerinizi elinizden alacak, polis teşkilatlarınızı feshedecek, sınırlarınızı açacak, yabancı suçluları serbest bırakacak, silahlarınıza el koyacak, banliyölerinizi yok edecek’’ diyen Trump, ‘‘Amerika’yı komünist Küba ya da sosyalist Venezuela’ya çevirmek istiyorlar’’ diye konuştu.