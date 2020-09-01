Trump’tan “Haydut Dolu” Uçak İddiası

Başkan Donald Trump, bir uçak dolusu “haydutun” geçen haftaki Cumhuriyetçi Parti kurultayına zarar vermek için girişimde bulunduğunu ve konunun halen soruşturma altında olduğunu öne sürdü. Trump, iddiasına ilişkin herhangi bir kanıt sunmadı.
Fox News televizyonuna verdiği mülakatta Trump, bu iddiasıyla ilgili ayrıntıların sorulmasına üzerine, konuyla ilgili soruşturmanın halen devam ettiği gerekçesiyle bu soruyu yanıtlayamayacağını söyledi. Trump, bunun bir komplo teorisi mi olduğu sorusunu “Hayır” diye yanıtladı.
Başkan Trump Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada da, bu bilginin kendisine bir kişi tarafından verildiğini belirtti ancak bu kişinin kimliğini açıklamadı. Konuyla ilgili daha fazla bilgi verip- vermemenin de bu kişinin tercihi olduğunu kaydetti.
Kenosha’ya hareketinden önce Andrews Hava Üssü’nde konuşan Trump, “uçağın Washington’dan bilinmeyen bir yere gittiği yönünde ilk elden bilgi bulunduğunu” belirterek, uçaktakilerin “kesinlikle sorun çıkarma niyeti taşıdığını ve ihbarda bulunan kişinin bu durumdan çok rahatsız olduğunu” söyledi.
Federal Havacılık Dairesi yetkilileri, konuyla ilgili yorum yapmadı ve soruları Beyaz Saray’a yönlendirdi.
Beyaz Saray sözcüsü Sarah Matthews, Trump'ın iddialarına doğrudan bir yorum getirmedi ancak Başkan'ın "organize isyanların" olası mali destekçilerine yönelik bir soruşturmayı kast ettiğini belirtti.
Trump’ın iddiasının, Facebook’ta Haziran ayında dolaşan söylentilerle benzerlik taşıdığına dikkat çekiliyor. NBC televizyonunun haberleştirdiği söylentilerde, siyah kıyafetler içindeki bir grubun Idaho eyaletinde uçaklara bindiği ve yerleşim yerlerinde saldırılara hazırlandığı öne sürülüyordu.
O dönemde yerel yetkililer, bu söylentilerin doğru olmadığı açıklamasında bulunmuştu.
Trump Fox News’a ilk açıklamasında, adını vermediği bir kentten uçağa bir kişinin bindiğini söyledi ve uçağın “siyah üniformalar giymiş haydutlarla tamamen dolu olduğunu” belirtti.
Başkan Trump, “Uçakta bu kişi gibi 7 yolcu daha vardı ve büyük zarar verme peşinde olan çok sayıda kişi bulunuyordu” dedi.
Konuyu hangi dairenin soruşturduğu hakkında bilgi vermeyen Trump, bu kişilerin nereden yola çıktıkları ya da Cumhuriyetçi Parti kurultayının düzenlendiği Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentine mi yoksa Washington’a mı hareket ettikleri konusunda da ayrıntı paylaşmadı.
Trump, bu kişilerin nasıl bir ekipman taşıdıkları ya da bu şekilde nasıl bir ABD kentinden uçağa bindikleri konusunda da somut bilgi vermedi. İddia edilen olayın ticari mi yoksa ayrı türden bir seferde mi cereyan ettiği, tutuklanan ya da suçlanan herhangi bir kişinin olup olmadığı da net değil.
İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf Fox News'a verdiği ayrı bir mülakatta, Adalet Bakanlığı'nın, protestolara katılmak üzere ülke genelinde seyahat etmeleri için diğerlerine para ödeyen kişileri araştırdığını kaydetti. Wolf, soruşturmanın Siyahların Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter) ve antifa hareketlerinin liderlerine de uzandığını söyledi.
Adalet Bakanlığı ise, söz konusu liderlerin halen soruşturma altında olduğu yönünde net bir açıklama yapmadı ancak bakanlık sözcüsü Kerri Kupec, güvenlik birimleri ve kamu mülkünü hedef alanlar dahil tüm şiddet olaylarının incelendiğini kaydetti.