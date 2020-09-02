Trump’tan “Haydut Dolu” Uçak İddiası

Başkan Donald Trump, bir uçak dolusu “haydutun” geçen haftaki Cumhuriyetçi Parti kurultayına zarar vermek için girişimde bulunduğunu ve konunun halen soruşturma altında olduğunu öne sürdü. Trump, iddiasına ilişkin herhangi bir kanıt sunmadı.
Fox News televizyonuna verdiği mülakatta Trump, bu iddiasıyla ilgili ayrıntıların sorulmasına üzerine, konuyla ilgili soruşturmanın halen devam ettiği gerekçesiyle bu soruyu yanıtlayamayacağını söyledi. Trump, bunun bir komplo teorisi mi olduğu sorusunu “Hayır” diye yanıtladı.
Başkan Trump Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada da, bu bilginin kendisine bir kişi tarafından verildiğini belirtti ancak bu kişinin kimliğini açıklamadı. Konuyla ilgili daha fazla bilgi verip- vermemenin de bu kişinin tercihi olduğunu kaydetti.
Kenosha’ya hareketinden önce Andrews Hava Üssü’nde konuşan Trump, “uçağın Washington’dan bilinmeyen bir yere gittiği yönünde ilk elden bilgi bulunduğunu” belirterek, uçaktakilerin “kesinlikle sorun çıkarma niyeti taşıdığını ve ihbarda bulunan kişinin bu durumdan çok rahatsız olduğunu” söyledi.
Federal Havacılık Dairesi yetkilileri, konuyla ilgili yorum yapmadı ve soruları Beyaz Saray’a yönlendirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Matthews, Trump'ın iddialarına doğrudan bir yorum getirmedi ancak Başkan'ın "organize isyanların" olası mali destekçilerine yönelik bir soruşturmayı kastettiğini belirtti.
Trump’ın iddiasının, Facebook’ta Haziran ayında dolaşan söylentilerle benzerlik taşıdığına dikkat çekiliyor. NBC televizyonunun haberleştirdiği söylentilerde, siyah kıyafetler içindeki bir grubun Idaho eyaletinde uçaklara bindiği ve yerleşim yerlerinde saldırılara hazırlandığı öne sürülüyordu.
O dönemde yerel yetkililer, bu söylentilerin doğru olmadığı açıklamasında bulunmuştu.
Trump Fox News’a ilk açıklamasında, adını vermediği bir kentten uçağa bir kişinin bindiğini söyledi ve uçağın “siyah üniformalar giymiş haydutlarla tamamen dolu olduğunu” belirtti.
Başkan Trump, “Uçakta bu kişi gibi 7 yolcu daha vardı ve büyük zarar verme peşinde olan çok sayıda kişi bulunuyordu” dedi.
Konuyu hangi dairenin soruşturduğu hakkında bilgi vermeyen Trump, bu kişilerin nereden yola çıktıkları ya da Cumhuriyetçi Parti kurultayının düzenlendiği Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentine mi yoksa Washington’a mı hareket ettikleri konusunda da ayrıntı paylaşmadı.
Trump, bu kişilerin nasıl bir ekipman taşıdıkları ya da bu şekilde nasıl bir ABD kentinden uçağa bindikleri konusunda da somut bilgi vermedi. İddia edilen olayın ticari mi yoksa ayrı türden bir seferde mi cereyan ettiği, tutuklanan ya da suçlanan herhangi bir kişinin olup olmadığı da net değil.
İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf Fox, News'a verdiği ayrı bir mülakatta, Adalet Bakanlığı'nın, protestolara katılmak üzere ülke genelinde seyahat etmeleri için bazı kişilere para ödeyenleri araştırdığını kaydetti. Wolf, soruşturmanın Siyahların Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter) ve Antifa hareketlerinin liderlerine de uzandığını söyledi.
Adalet Bakanlığı ise, her ik hareketin liderlerinin halen soruşturma altında olduğu yönünde net bir açıklama yapmadı ancak bakanlık sözcüsü Kerri Kupec, güvenlik birimleri ve kamu mülkünü hedef alanlar dahil tüm şiddet olaylarının incelendiğini kaydetti.
Başkan’ın vergi beyanını açıklamasına erteleme
Öte yandan ABD’de temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın, ticari faaliyetleri ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında vergi beyanını açıklaması için çıkarılan mahkeme emrinin uygulanmasını erteleme talebini, kabul etti.
Trump’ın avukatları, Manhattan bölge savcısı Cyrus Vance’in Başkan’ın sekiz yıllık vergi beyanına erişim için çıkardığı mahkeme emrini uygulamaya koymasına, bir yıldır engel olmaya çalışıyordu.
20 Ağustos’ta ABD New York Federal Bölge Hakimi Victor Marrero, Manhattan Bölge Savcısı Vance’in Başkan’ın muhasebe firması olan Mazars USA’den vergi kayıtlarını talep etmesine izin vermişti.
Bölge savcısı vergi beyanına erişim isteğini Başkan’ın kararı temyize taşıdığı süreçte de sürdürmüştü. Ancak erteleme kararıyla vergi beyanının şimdilik gönderilmeyeceği kesinleşmiş oldu. Mahkeme tarafların sözlü talep ve savunmalarını 25 Eylül’de dinleyecek.
Başkan Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance’in Trump Organizasyonu’na yönelik soruşturmada vergi beyanına erişim için mahkeme celbi çıkartmasının kendisine karşı yürütülen cadı avının bir parçası olduğunu savunmuştu. Trump, ‘‘Bu Amerikan tarihinin en kötü cadı avının devamı’’ demişti.
Vance soruşturmayı, Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’ın Stormy Daniels olarak bilinen porno yıldızına 2016 seçimlerinden önce sus payı olarak 130 bin dolar ödediği haberlerinin çıkmasının ardından başlatmıştı.
Anayasa Mahkemesi ise Temmuz ayı başında, Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance Jr.’ın Trump’ın muhasebecisinden başkanın vergi beyannamesi kayıtlarını talep edebileceği yönünde karar vermişti. Bununla birlikte mahkeme, Başkan Trump’ın celbe, başka itirazlar getirme hakkını saklı tutmuştu.
Trump’ın Türkiye’deki mali varlıkları da inceleme talebi dahilinde
Trump’ın mali kayıtları ve vergi beyannameleriyle ilgili talepte başkanın California, Florida, Hawaii, Illinois, New Jersey, North Carolina, Pennsylvania, Virginia ve başkent Washington’daki varlıklarının yanı sıra, yurt dışında Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Dubai, Hindistan, Endonezya, İrlanda, Filipinler, İskoçya ve Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili belgelerin de açıklanması talep ediliyor.
Avukatlar böylesi bir talebin, başkanın her bir mali faaliyetinin mercek altına alınması anlamına geldiğini savunarak, bunun “Başkana zarar vermek için tasarlanmış” bir adım olduğunu iddia ediyor.