Trump’tan “Haydut Dolu” Uçak İddiası

Başkan Donald Trump, bir uçak dolusu “haydutun” geçen haftaki Cumhuriyetçi Parti kurultayına zarar vermek için girişimde bulunduğunu ve konunun halen soruşturma altında olduğunu öne sürdü. Trump, iddiasına ilişkin herhangi bir kanıt sunmadı.

Fox News televizyonuna verdiği mülakatta Trump, bu iddiasıyla ilgili ayrıntıların sorulmasına üzerine, konuyla ilgili soruşturmanın halen devam ettiği gerekçesiyle bu soruyu yanıtlayamayacağını söyledi. Trump, bunun bir komplo teorisi mi olduğu sorusunu “Hayır” diye yanıtladı.

Başkan Trump Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada da, bu bilginin kendisine bir kişi tarafından verildiğini belirtti ancak bu kişinin kimliğini açıklamadı. Konuyla ilgili daha fazla bilgi verip- vermemenin de bu kişinin tercihi olduğunu kaydetti.

Kenosha’ya hareketinden önce Andrews Hava Üssü’nde konuşan Trump, “uçağın Washington’dan bilinmeyen bir yere gittiği yönünde ilk elden bilgi bulunduğunu” belirterek, uçaktakilerin “kesinlikle sorun çıkarma niyeti taşıdığını ve ihbarda bulunan kişinin bu durumdan çok rahatsız olduğunu” söyledi.