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Trump'tan "Hedasi Barajı" görüşmelerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 03:45 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD yönetiminin Hedasi Barajı konusunda Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında süren görüşmeleri desteklediğini belirtti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD yönetiminin Hedasi Barajı konusunda Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında süren görüşmeleri desteklediğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trump ve Sisi telefonda görüştü.

Trump görüşmede, Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında Nil nehri üzerine inşa edilen Büyük Etiyopya Hedasi Barajı konusunda ortak bir anlaşmaya varmak için süren görüşmeleri desteklediğini vurguladı.

İki lider ayrıca terörle mücadele de dahil olmak üzere diğer kritik bölgesel ve ikili konuları ele aldı.

- Su savaşından endişe ediliyor

Etiyopya'nın, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehir suyunun kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Kahire yönetimi, Hedasi Barajı'nın, Mısır'ın tek su kaynağı durumundaki Nil Nehri'ndeki payına olası olumsuz etkilerinden endişe ederken, elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya ise Hedasi Barajı'yla enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Özellikle Mısır ve Etiyopya tarafından yapılan sert açıklamalar, barajın iki ülke arasında "su savaşına" yol açabileceği endişelerini artırıyor.

- Taraflar Washington'da bir araya gelecek

Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında Hedasi Barajı konusunda, 6 Ekim'de yapılan toplantıda, Mısır'ın uluslararası ara bulucu talep etmesi üzerine görüşmeler tıkanmıştı.

ABD yönetimi, bu tıkanıklığın giderilmesi amacıyla 6 Kasım'da toplantı yapılması çağrısında bulunmuştu.

Geçen cuma günü Mısır'ın ardından Sudan ve Etiyopya yönetimleri de ABD'nin arabuluculuk çağrısına olumlu cevap vermiş ve toplantıya dışişleri bakanları seviyesinde katılacaklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Hedasi Barajı

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