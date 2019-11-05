Trump'tan "Hedasi Barajı" görüşmelerine destek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD yönetiminin Hedasi Barajı konusunda Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında süren görüşmeleri desteklediğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trump ve Sisi telefonda görüştü.

Trump görüşmede, Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında Nil nehri üzerine inşa edilen Büyük Etiyopya Hedasi Barajı konusunda ortak bir anlaşmaya varmak için süren görüşmeleri desteklediğini vurguladı.

İki lider ayrıca terörle mücadele de dahil olmak üzere diğer kritik bölgesel ve ikili konuları ele aldı.

- Su savaşından endişe ediliyor

Etiyopya'nın, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehir suyunun kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Kahire yönetimi, Hedasi Barajı'nın, Mısır'ın tek su kaynağı durumundaki Nil Nehri'ndeki payına olası olumsuz etkilerinden endişe ederken, elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya ise Hedasi Barajı'yla enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.