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Trump'tan Hindistan ve Pakistan'a Cammu Keşmir için diyalog çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 00:32 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından artan gerginliğin Hindistan ve Pakistan arasında diyalog yoluyla azaltılması çağrısı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından artan gerginliğin Hindistan ve Pakistan arasında diyalog yoluyla azaltılması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Pakistan Başbakanı İmran Han telefonda bölgesel gelişmeleri görüştü.

Açıklamada Trump'ın Han'a Hindistan ve Pakistan'ın Cammu Kaşmir sorunu nedeniyle artan gerginliği diyalog yoluyla azaltmaları gerektiğini ilettiği belirtildi.

- Bölgedeki gerilim sürüyor

Hindistan'ın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini 5 Ağustos'ta iptalinin ardından bölgenin içinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili gerilim sürüyor.

Bölgeye özel statü tanıyan maddenin iptal edildiği günden bu yana Cammu Keşmir'de yoğun güvenlik önlemleri ve kısıtlamalar devam ediyor.

Hint yetkililer, Cammu Keşmir'de hayatın normale dönmeye başladığını savunurken, uluslararası basın bölgede internet, cep telefonları, sabit hatların kesilmesi dahil kısıtlamaların sürdüğünü, yollarda hala barikatların görüldüğünü bildiriyor.

- Keşmir sorunu

Güney Asya bölgesinde yer alan Keşmir, Pakistan, Hindistan ve Çin'in arasında yer alıyor. Toplam 222 bin 200 kilometrekare alana sahip bölge, Hindistan alt kıtasının 1947'deki bölünmesinden bu yana Hindistan ve Pakistan arasındaki anlaşmazlığa konu oldu.

Keşmir sorunu, İngiliz sömürgesinden kurtulan Hint Yarımadası'nda Pakistan ve Hindistan'ın iki ayrı ülke olarak ağustos 1947'de bağımsızlıklarını ilan etmesiyle başladı.

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Hindistan hükümeti tarafından 2011'deki son nüfus sayımına göre Cammu Keşmir'in toplam nüfusu 12,5 milyon. Bölgedeki nüfusun yüzde 68,3'ü Müslümanlar, yüzde 28,4'ü Hindular ve yaklaşık yüzde 1'i Budistlerden oluşuyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması, 47 sayılı kararında ise Cammu Keşmir'de halk oylaması yapılması gerektiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Cammu Keşmir Hindistan Pakistan Trump

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