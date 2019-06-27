Trump’tan Hindistan’a gümrük uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın ülkesine uyguladığı yeni gümrük tarifelerinin kabul edilemez olduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

Japonya'daki G20 Zirvesi çerçevesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelecek Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Başbakan Modi ile yıllardır ABD’ye çok yüksek gümrük tarifeleri koyan Hindistan’ın, tarifeleri daha da artırdığı gerçeği hakkında konuşmak için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Trump, Yeni Delhi yönetiminin ABD’ye yönelik bu ay başlattığı ek gümrük tarifelerinin kabul edilemez olduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

- İki ülke arasında ticaret gerginliği

Yeni Delhi’nin şubat ayında uygulamaya başladığı e-ticaret alanındaki yeni kurallarının Amerikan küresel e-ticaret şirketi Amazon ve perakende devi Walmart Inc. gibi firmaları etkilemesi Trump yönetiminin tepkisine sebep olmuştu. Hindistan’ın yerli satıcılarını koruyan bu yasaya göre yabancı e-ticaret platformları kendi ürünlerini satamayacak ve üreticilere ayrıcalıkta bulunmadan aracı platformlar olarak faaliyet gösterecek.