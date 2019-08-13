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Trump'tan Hong Kong konusunda sükunet çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 22:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: "İstihbaratımız bizi, Çin hükümetinin Hong Kong sınırına askeri birlikler sevk ettiği konusunda bilgilendirdi. Herkes sakin ve güvende olmalı"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çin yönetiminin Hong Kong sınırına askeri birlikler sevk ettiği konusunda bilgilendirildiğini açıkladı.

Trump, Twitter hesabından, Hong Kong'da devam eden protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hong Kong'daki protestolar için bazı kesimlerin kendisi ile ABD'yi suçladığını, ancak bunun nedenini anlayamadığını belirten Donald Trump, "İstihbaratımız bizi, Çin hükümetinin Hong Kong sınırına askeri birlikler sevk ettiği konusunda bilgilendirdi. Herkes sakin ve güvende olmalı." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, Çin ordusuna ait bazı kamyonların Hong Kong sınırına sevk edildiğini gösteren bir videoyu da Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Çin çok zor bir durumla karşı karşıya. Bir çözüm yolu bulunacağına inanıyorum. Umarım kimse zarar görmez, kimse ölmez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

- Çin ordusundan Hong Kong sınırına yığınak

Diğer yandan, Çin ordusundan çok sayıda zırhlı araç ve üstü kapalı kamyonların dün Hong Kong'un sınırında bulunan Şıncın kentine gelişine ilişkin görüntüler, Çin'in sosyal paylaşım medyası Veybo'ya düşmüştü.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin Baş Editörü Hu Şicin, Twitter'dan, askeri araçların Şıncın'a gönderilmesinin protestoculara "uyarı" olduğunu öne sürmüştü.

Şıncın'da geçen hafta 12 bin polisle "isyanla mücadele" senaryolarına yönelik tatbikatların ardından söz konusu takviye dikkati çekti.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor, ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler, yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

- Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara neden olan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların önderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

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ABD çin Donald Trump Hong Kong

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