Trump'tan Hong Kong konusunda sükunet çağrısı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çin yönetiminin Hong Kong sınırına askeri birlikler sevk ettiği konusunda bilgilendirildiğini açıkladı.

Trump, Twitter hesabından, Hong Kong'da devam eden protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hong Kong'daki protestolar için bazı kesimlerin kendisi ile ABD'yi suçladığını, ancak bunun nedenini anlayamadığını belirten Donald Trump, "İstihbaratımız bizi, Çin hükümetinin Hong Kong sınırına askeri birlikler sevk ettiği konusunda bilgilendirdi. Herkes sakin ve güvende olmalı." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, Çin ordusuna ait bazı kamyonların Hong Kong sınırına sevk edildiğini gösteren bir videoyu da Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Çin çok zor bir durumla karşı karşıya. Bir çözüm yolu bulunacağına inanıyorum. Umarım kimse zarar görmez, kimse ölmez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

- Çin ordusundan Hong Kong sınırına yığınak

Diğer yandan, Çin ordusundan çok sayıda zırhlı araç ve üstü kapalı kamyonların dün Hong Kong'un sınırında bulunan Şıncın kentine gelişine ilişkin görüntüler, Çin'in sosyal paylaşım medyası Veybo'ya düşmüştü.