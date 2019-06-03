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Trump'tan İdlib çağrısı

03.06.2019 10:09 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump Rusya, Suriye ve İran'a çağrıda bulunarak İdlib'e yönelik saldırılara son verilmesini istedi.

Trump'tan İdlib çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump Rusya, Suriye ve İran’a çağrıda bulunarak, İdlib bölgesine yönelik saldırılara derhal son verilmesini talep etti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, "Rusya’nın, Suriye’nin ve daha az oranda İran’ın İdlib eyaletini bombaladığı ve rastgele suçsuz sivilleri öldürdüğü duyuluyor. Dünya bu katliamı seyrediyor. Amacınız ne? Bu size ne sağlayacak? STOP!" ifadelerini kullandı.

Beyaz Miğferler: İdlib'de son sekiz yılın en kötü dönemi yaşanıyor

Öte yandan Suriye'de Beşar Esad rejimine muhalif yardım kuruluşu Beyaz Miğferler, İdlib vilayetinde son sekiz yılın en kötü insanı koşullarının yaşandığını duyurdu. Muhalif gruplara yakın çevreler de, Suriye ordusu ile müttefikleri Rusya ve İran’ın bilinçli bir şekilde, yerleşim birimlerindeki hastane ve benzerleri gibi altyapı tesislerini hedef aldıklarını öne sürdü.

İsrail'in de Suriye'ye yeni bir füze saldırısında bulunduğu belirtildi. Suriye resmi haber ajansı Sana tarafından aktarılan bilgilere göre İsrail, Suriye’nin merkezindeki bir askeri hava üssüne füzelerle saldırdı. Saldırıda bir askerin öldüğü, iki askerin de yaralandığı, ayrıca bir cephaneliğin ve çok sayıda binanın hasar gördüğü bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise İsrail jetlerinin, Suriye’nin Humus'ta bir askeri üssü bombaladığını ve saldırıda en az biri asker beş kişinin öldüğünü duyurdu. Verilen bilgide, bombardımana tabi tutulan üste İran Devrim Muhafızları’na ait askeri malzemelerin de bulunduğu iddia edildi. Sekiz yıldan bu yana iç savaş yaşanan Suriye’ye sık sık saldırılar düzenleyen İsrail, bölgedeki gözlemcilere göre, öncelikli olarak İran’la ilişkilendirdiği hedefleri vuruyor.

Reuters, dpa / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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