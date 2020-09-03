Trump'tan 'iki kez oy kullanın' çağrısı

Başkan Trump, Kuzey Carolina eyaletindeki Wilmington kentinde yerel bir televizyon kanalına verdiği söyleşide ”Bırakın seçmenler hem oylarını postalasın hem de sandık başına gidip oy atsın” dedi ve ”Eğer seçim sistemi söyledikleri kadar iyiyse o zaman sandık başına gidip zaten bizzat oy kullanamazlar” şeklinde konuştu.

Seçimlerde iki kez oy kullanmak, yasadışı bir eylem. Aralarında Kuzey Carolina'nın da bulunduğu bazı eyaletlerde ise sadece iki kez oy kullanmak değil, başkalarını da bunu yapmaya teşvik etmek ”ağır suç” sayılıyor. Kuzey Carolina Eyalet Seçim Kurulu ise Trump'ın bu sözlerine ilişkin açıklama yapmadı.

Başkan Trump, herhangi bir kanıt göstermemesine rağmen Corona virüsü pandemisi nedeniyle bazı eyaletler tarafından kapsamı genişletilen posta yoluyla oy kullanma yönetimin seçim hilelerini arttıracağı ve Kasım seçimlerini sekteye uğratacağını iddia ediyor. Uzmanlarsa herhangi bir seçim hilesi olasılığının Amerika'da son derece düşük olduğunu kaydediyor.

Cumhuriyetçi Partili Başkan Trump, kararsız seçmenlerin çoğunlukta olduğu Kuzey Carolina eyaletinde Çarşamba günü seçim kampanyası düzenledi.