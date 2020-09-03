Trump'tan 'iki kez oy kullanın' çağrısı

Başkan Trump, Kuzey Carolina eyaletindeki Wilmington kentinde yerel bir televizyon kanalına verdiği söyleşide ”Bırakın seçmenler hem oylarını postalasın hem de sandık başına gidip oy atsın” dedi ve ”Eğer seçim sistemi söyledikleri kadar iyiyse o zaman sandık başına gidip zaten bizzat oy kullanamazlar” şeklinde konuştu.
Seçimlerde iki kez oy kullanmak, yasadışı bir eylem. Aralarında Kuzey Carolina'nın da bulunduğu bazı eyaletlerde ise sadece iki kez oy kullanmak değil, başkalarını da bunu yapmaya teşvik etmek ”ağır suç” sayılıyor. Kuzey Carolina Eyalet Seçim Kurulu ise Trump'ın bu sözlerine ilişkin açıklama yapmadı.
Başkan Trump, herhangi bir kanıt göstermemesine rağmen Corona virüsü pandemisi nedeniyle bazı eyaletler tarafından kapsamı genişletilen posta yoluyla oy kullanma yönetimin seçim hilelerini arttıracağı ve Kasım seçimlerini sekteye uğratacağını iddia ediyor. Uzmanlarsa herhangi bir seçim hilesi olasılığının Amerika'da son derece düşük olduğunu kaydediyor.
Cumhuriyetçi Partili Başkan Trump, kararsız seçmenlerin çoğunlukta olduğu Kuzey Carolina eyaletinde Çarşamba günü seçim kampanyası düzenledi.
Kuzey Carolina'da posta yoluyla oy kullanacak seçmenlerin oy pusulalarını Cuma gününe kadar göndermiş olmaları gerekiyor.
Trump kampanyası yetkilisi Tim Murtaugh, Çarşamba günü NBC Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın seçmenleri, iki kez oy kullanmaya değil; posta yoluyla erkenden oy kullanmaya, ”sonra da sandık başına ya da yerel seçim memuruna gidip postayla gönderdikleri oyun sayıldığını tescil etmeye” çağırdığını söyledi.
Ancak Kuzey Carolina'nın Demokrat Partili Başsavcısı Josh Stein, Trump'ın bu çağrısına Twitter üzerinden yanıt vererek Başkan'ın ”seçimleri karmaşaya sürüklemesine yardım etmeleri için eyaletteki seçmenleri yasaları çiğnemeye teşvik ettiğini” kaydetti.
Stein, Twitter mesajında, ”Mutlaka oy kullanın, ama iki kez oy kullanmayın! Kasım'da halkın iradesini desteklemek için gücümün yettiği her şeyi yapacağım” dedi.
Ulusal kamuoyu yoklamalarına göre 74 yaşındaki Donald Trump, seçim yarışını, 77 yaşındaki Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın gerisinde götürüyor. Demokrat Partililer, Cumhuriyetçiler'i seçmenlerin oy kullanma hakkını ellerinden almaya çalışmakla suçluyor.
Trump kampanyası, posta yoluyla oy kullanılması uygulamasının kapsamını genişletmek için adım atan bazı eyaletler aleyhine dava açmıştı.
Seçmenlerin bu yıl Corona virüsü salgını nedeniyle kalabalık oy kullanma merkezlerinden uzak durmaya çalışmasının posta yoluyla kullanılan oy sayısını rekor düzeye çıkarması bekleniyor.
Uzmanlar, postayla kullanılan oylardaki artış nedeniyle seçimi kazanan tarafın seçim gecesi belli olmayabileceğini, oy sayımının ve tüm sandıkların tescillenmesinin zaman alacağını öngörüyor. 2016 başkanlık seçimlerinde kullanılan her dört oydan biri, posta yoluyla ilgili makamlara gönderilmişti.